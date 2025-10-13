Keine Grundstücke: Kann die Gasförderung bei Reichling ernsthaft verhindert werden?

Kann die Gasförderung bei Reichling ernsthaft verhindert werden? Diese Frage stellt sich nach der Entscheidung des Kreistags, keine eigenen Grundstücke für Maßnahmen im Zusammenhang mit fossilen Explorations- oder Fördervorhaben zur Verfügung zu stellen. Peter Satzger, Kreisrat und Vorsitzender der Kreisgruppe des Bunds Naturschutz, spricht von einer aufwendigen und kostenintensiven Hürde für Bohrung und künftige Förderung.

CSU, UBV und Grüne hatten gemeinsam beantragt, dass sich der Kreistag gegen die aktuell geplanten Gasbohrungen und Gasförderungen im Landkreis Landsberg ausspricht, insbesondere gegen das Vorhaben „Kinsau 1A“ der Firma Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH. Der Kreistag stimmte dem Antrag mit 24:17 Stimmen zu, und damit auch, dass der Landkreis keine eigenen Grundstücke (Verkauf, Verpachtung, Bestellung von Dienstbarkeiten) für Maßnahmen im Zusammenhang mit fossilen Explorations- oder Fördervorhaben zur Verfügung stellen wird. Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt, hat der Landkreis im Bereich rund um das Bohrgebiet bei Reichling Grundstücke, die infrage kommen könnten.

„An dieser Stelle hat der Kreistag tatsächlich eine gewisse Handlungsmacht“, sagt Kreisrat und BN-Vorsitzender Satzger. Die Grundstücke wären nötig, um das geförderte Gas überhaupt ins lokale Netz einzuspeisen. Ohne die Grundstücke und die darauf dann zu legenden Leitungen sei die Gasförderung nicht möglich. Verweigere man die Grundstücke, müsste gefördertes Gas in Flüssiggas umgewandelt und mittels Lastwagen transportiert werden, was aufwendiger und kostenintensiver wäre.

Wie reagiert das Unternehmen auf den Beschluss des Landsberger Kreistags?

Hinter dem Projekt steht die Firma Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH (ehemals Genexco Gas GmbH). Zusammen mit der Firma Genexco Gas GmbH hält das Unternehmen zwei Konzessionen für ein 100 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Lech und Ammersee, in dem bis zu zehn Erdgasbohrungen geplant sind. Nach Angaben des Bergamts Südbayern wurde ein weiteres Grundstück für eine zweite Gasbohrung bereits gepachtet. Dieses Grundstück liegt im Konzessionsgebiet Lech Ost. Wie reagiert das Unternehmen auf den Beschluss des Kreistags? Sieht es das Projekt als gefährdet an? Achim Mayer vom Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH, beantwortet die Anfrage unserer Redaktion so: „Den Beschluss des Kreistags des Landkreises Landsberg haben wir zur Kenntnis genommen.“ Auf die Frage, ob das Unternehmen bereits Grundstücksverhandlungen führt, schreibt er: „Um Verständnis bitten wir, dass betriebsinterne Überlegungen ausschließlich im Unternehmen verwendet und nicht öffentlich kommuniziert werden.“

Auf der Internetseite der Firma wird beschrieben, wie das Gas ins Netz gespeist werden soll. Dort ist zu lesen: Aus rund 3200 Metern Tiefe wird das Erdgas schonend durch natürlichen Druck an die Oberfläche befördert. Obertage erfolgt die Gasaufbereitung und die Einspeisung in das Gasnetz Bayern kann über eine sieben Kilometer lange Stichleitung, die zwischen der Bohrung K1 (also Reichling) und Denklingen realisiert wird, erfolgen, alternativ in Richtung Schongau. Das heißt, für die Stichleitung müssten Grundstücke auf Reichlinger und Denklinger Flur genutzt werden. Und auch dort hätten die Kommunen die Möglichkeit, dem Beschluss des Kreistags zu folgen. Doch in dem Bereich gibt es natürlich auch private und staatliche Grundstücke.

Icon vergrößern Das Luftbild zeigt, dass der Bohrturm auf dem Areal bei Reichling bereits abgebaut wurde. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Luftbild zeigt, dass der Bohrturm auf dem Areal bei Reichling bereits abgebaut wurde. Foto: Christian Rudnik

Im Konzessionsgebiet „Kinsau 1A“ wurde bis Mitte September eine Probebohrung in eine Tiefe von ungefähr 3400 Metern durchgeführt. Der dazu notwendige Bohrturm ist bereits abgebaut. Wie ein Sprecher der Projektfirma gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gesagt hatte, konnte die Bohrung ohne Komplikationen oder Schäden für die Umwelt abgeschlossen werden. Es seien gute Kohlenwasserstoffvorkommen identifiziert, und in den Schlammgruben sei etwas Öl zu sehen gewesen. Frühestens im ersten Quartal 2026 sollen die Ergebnisse der Gasbohrung bei Reichling vorliegen. „Mit Analyseergebnissen rechnen wir erst in einigen Monaten, erstes oder zweites Quartal 2026“, teilte ein Sprecher mit.

Bei Reichling werden bis zu 500 Millionen Kubikmeter Erdgas im Boden vermutet

Die Konzession für die Gasbohrung wurde vom bayerischen Wirtschaftsministerium für weitere zwei Jahre verlängert. Sollten die Produktivitätstests in Reichling erfolgreich sein, könnte die Firma Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH direkt durch die Probebohrung fördern. Vorher benötigt sie aber eine neue Genehmigung. Die unter Reichling vermuteten bis zu 500 Millionen Kubikmeter Erdgas könnten über zehn bis 15 Jahre zwischen 10.000 und 15.000 Haushalte versorgen. Ob sie die Förderung beantragen will, will die Projektfirma in rund einem Jahr entscheiden.