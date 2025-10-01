Kreistag setzt Zeichen gegen Erdgasförderung im Landkreis Landsberg

Der Kreistag hat sich mit einigen Gegenstimmen gegen die bei Reichling laufenden sowie gegen künftige Gasbohrungen im Landkreis Landsberg ausgesprochen. Das Gremium unterstützte damit einen Antrag von CSU, UBV und Grünen, der auch beinhaltete, dass keine Grundstücke des Landkreises für Maßnahmen im Zusammenhang mit fossilen Fördervorhaben zur Verfügung gestellt werden. Umweltverbände lobten die Entscheidung. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger die Konzession für die umstrittene Gasbohrung verlängert hat.

Die Befürworter wollen vor allem ein Zeichen setzen, wie die Initiatoren des Antrags, die stellvertretende Landrätin und frühere Reichlinger Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler (CSU) sowie Peter Satzger (Grüne), in der Sitzung des Kreistags betonten. Von Polemik und Wahlkampfgetöse, wie unter anderem Markus Wasserle (SPD) und Christoph Raab (Die Partei) den Antrag beurteilten, könne keine Rede sein. Die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger gelte es ernst zu nehmen, zumal ein rund 100 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Lech und Ammersee für mögliche Bohrungen infrage käme.

Kreistag Landsberg: Deutliche Kritik am Antrag gegen Gasförderung

„Für eine kommerzielle Erdgasbohrung sind wir nicht zuständig“, sagte Albert Thurner (SPD). Selbst die Fachbehörden im Landratsamt hätten keine Einwände dagegen eingebracht. Tobias Linke (Bayernpartei) kritisierte die Antragsteller, die nach dem Florians-Prinzip vorgingen. „Alle Befürworter des Antrags sollten ihr Auto bitteschön stehen lassen“, sagte er. Fossile Brennstoffe seien notwendig, solange es nicht ausreichend erneuerbare Energie gebe. Markus Wasserle kritisierte den Verzicht auf Grundstücksverkäufe oder Verpachtungen. Die Einnahmen könnten für die Energiewende vor Ort verwendet werden.

Nach der kontroversen Diskussion votierte der Kreistag mit 24:17 für die Annahme des Antrags. Kreisrat Peter Satzger, der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Landsberg, hob am Tag danach hervor, dass der Landkreis beschlossen hat, keine Grundstücke zur Verfügung zu stellen: „An dieser Stelle hat der Kreistag tatsächlich eine gewisse Handlungsmacht.“ Ansonsten sei man dem Bayerischen Wirtschaftsministerium unter Hubert Aiwanger ausgeliefert, der nicht willens sei, etwas gegen die Gasbohrungen zu unternehmen.

Laut Greenpeace wurde die Konzession für die Gasbohrung in Reichling verlängert

Gleichzeitig teilte Greenpeace mit, dass Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Konzession für die Gasbohrung in Reichling bis zum 30. September 2027 verlängert hat. Die Verlängerung der Bergbauerlaubnis schließe den Abschluss der Erkundung ab dem 1. Oktober 2025 ein. Die Förderung des Erdgasvorkommens müsse vom Unternehmen separat beantragt und vom Ministerium bewilligt werden.