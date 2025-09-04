Gastronomie: Das „Herzstück des Dorflebens“ empfängt in Eching wieder Gäste

Nach über fünf Jahren Dornröschenschlaf herrscht im Gasthof Eberhardt in Eching wieder reges Leben. Die Gemeinde hat viel Geld in die Hand genommen, um das Wirtshaus im Ort zu sanieren und zu erweitern und langfristig zu sichern. Das wurde bei der offiziellen Eröffnungsfeier groß gefeiert. Der neue Wirt wurde dabei von Prinz Luitpold von Bayern sehr gelobt.

Unter den geladenen Gästen waren Geschäftspartner, Bauträger, Gemeinderäte, Freunde und Nachbarn. Bei frisch gezapftem Bier und bayerischen Brotzeitplatten gab es auch eine musikalische Untermalung, dank einer Blechbläsergruppe. Die Freude über den wiedereröffneten Gasthof war überall zu spüren: ein voller Saal, kulinarische Schmankerl und gut gelaunte Gäste, die viel Applaus spendeten.

Pfarrer Dirk Wnendt aus Utting (links) und Pater Regino von der Erzabtei St. Ottilien (Zweiter von rechts) sprachen den Segen aus und wiesen in Gegenwart der Inhaber Suzana und Mihaelj Barkic auf die Präsenz Gottes hin. Foto: Christian Rudnik

Die Feierlichkeiten begannen mit dem kirchlichen Segen durch Pater Regino von der Erzabtei St. Ottilien und dem evangelischen Pfarrer Dirk Wnendt aus Utting. Sie erfüllten das Haus mit Weihrauch und wiesen auf die Gegenwart Gottes hin.

Als Ehrengast betonte Prinz Luitpold von Bayern in seiner Rede die zentrale Bedeutung von Gasthäusern. „Ein Volk, das seine Wirte verhungern lässt, ist es nicht wert, eine Nation zu sein“. Er bezeichnete den Wirt als Multitalent mit der Fähigkeit, alles abzudecken, was in der Gastronomie wichtig sei. Eine Gastwirtschaft diene außerdem als Wohnzimmer für alle, die keine Familie haben.

Echings Bürgermeister freut sich über Abschluss des Umbaus und das neue Wirtspaar

Bürgermeister Siegfried Luge, der das Projekt in den vergangenen Jahren begleitete, zeigte sich sichtlich bewegt: „Wir haben es geschafft, den Gasthof Eberhardt wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“. Er erinnerte daran, dass er bereits vor 35 Jahren als Planer und Bauunternehmer am Umbau des Gebäudes beteiligt war. Er freute sich, in Mihaelj und Suzana Barkic „ein kompetentes Wirtsehepaar gefunden“ zu haben.

Der 48-jährige Barkic bedankte sich bei Luge für die Übergabe dieser „Perle“ und betonte, dass Regionalität für ihn eine Herzensangelegenheit sei. Er bedankte sich auch bei der Schlossbrauerei Kaltenberg, die auf ihn zugekommen sei und ihn auf den Gasthof Eberhardt aufmerksam machte. Den Gästen versprach er: „Wir sind bayerisch, wir bleiben bayerisch und so werde ich es hier vertreten“.

Der Gasthof Eberhardt blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Bereits 1741 wurde er als Zollhaus an der Salzstraße errichtet. Nach dem der langjährige Wirt Klaus Strobl vor einigen Jahren überraschend starb, kaufte die Gemeinde 2021 das Anwesen samt dem 2000 Quadratmeter großen Grundstück, um es vor dem Verfall zu bewahren.

Bürgermeister Echings spricht von „Herzstück des Dorflebens“

„Wir wollten das Herzstück des Dorflebens erhalten“, sagte Siegfried Luge. In dem Büro Steinbrecher Architekten aus Fürstenfeldbruck habe er ein besonders erfahrenes Team gefunden, das die umfassenden Sanierungsmaßnahmen leitete. Inklusive Grundstückskauf investierte die Gemeinde fast vier Millionen Euro.

Eine neue Grundwasserwärmepumpe ersetzte die alte Ölheizung. Das Dach wurde komplett erneuert sowie eine Photovoltaikanlage für Strom angebracht. Ein neuer Anbau beherbergt vier zusätzliche Gästezimmer, sodass den Besuchern nun acht Zimmer zur Verfügung stehen. Angrenzend an die moderne Küche befinden sich jetzt Kühl- und Technikräume. „Früher wurde ein Schuppen für die Kühlung genutzt und man musste dafür über den Hof gehen“, erzählte Luge.

Der Wirtsgarten auf der Südseite wurde neu gestaltet und um einen Kinderspielplatz erweitert. Eine Kastanie, die der frühere Wirt einst pflanzte, wurde in den Biergarten auf der Nordseite umgepflanzt. Aufgrund zweier Raumteiler im Lokal ist es nun möglich, drei Feiern parallel auszurichten. Bis zu 250 Gästen können draußen und drinnen (198 Plätze) insgesamt bedient werden.

Der Gasthof Eberhardt in Eching erstrahlt in neuem Glanz. Foto: Christian Rudnik