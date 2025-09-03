Icon Menü
Gasthof Eberhardt in Eching wiedereröffnet: Traditionelle bayerische Küche erwartet Gäste

Eching

Erfahrener Wirt übernimmt den mehrere Jahre geschlossenen Gasthof Eberhardt

Mihaelj Barkic und seine Frau Suzana sind die neuen Pächter des Gasthofs Eberhardt in Eching. Er spricht über seine beruflichen Erfahrungen und das Konzept.
Von Christian Mühlhause
    Mihaelj Barkic und seine Frau Suzana sind die neuen Wirte im Gasthof Eberhardt in Eching. Foto: Thorsten Jordan

    Nach mehreren Jahren und umfangreichen Bauarbeiten öffnet der Gasthof Eberhardt in Eching am heutigen Sonntag wieder. Die Gemeinde hatte das Gebäude im Jahr 2021 erworben. Der vorherige Besitzer Klaus Strobl war überraschend gestorben. Unsere Redaktion hat mit dem neuen Pächter Mihaelj Barkic über seine umfangreichen Erfahrungen in der Gastronomie und sein Konzept in Eching gesprochen.

