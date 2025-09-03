Erfahrener Wirt übernimmt den mehrere Jahre geschlossenen Gasthof Eberhardt

Nach mehreren Jahren und umfangreichen Bauarbeiten öffnet der Gasthof Eberhardt in Eching am heutigen Sonntag wieder. Die Gemeinde hatte das Gebäude im Jahr 2021 erworben. Der vorherige Besitzer Klaus Strobl war überraschend gestorben. Unsere Redaktion hat mit dem neuen Pächter Mihaelj Barkic über seine umfangreichen Erfahrungen in der Gastronomie und sein Konzept in Eching gesprochen.

Christian Mühlhause

82279 Eching

Gasthof