Multitalent Fasten: Stärkt Gesundheit und Selbstbewusstsein

Heilfasten, Intervallfasten, Alkoholfasten: Bewusster Verzicht hat in der heutigen Zeit viele Bezeichnungen. Die Hälfte aller Deutschen hat bereits über mehrere Wochen auf Lebensmittel oder sonstigen Konsum verzichtet, so das Ergebnis einer Forsa-Umfrage der DAK. Viele Menschen hoffen, mit dem Fasten abzunehmen. Für Heilpraktikerin Nadia Michel aus Weil steht bei dem Verzicht jedoch etwas anderes im Fokus. Der ärztliche Direktor Dr. Harald Tigges vom Klinikum Landsberg erklärt, welche gesundheitlichen Vor- und Nachteile das Fasten bringen kann. Teil fünf unserer Gesundheitsserie.

Der Anfang des Jahres ist typisch für das Fasten. Sei es „Dry January“, „Veganuary“ oder auch die im Christentum verankerte Fastenzeit. Zum Jahresbeginn verzichten viele Menschen auf Alkohol, Fleisch oder komplett auf das Essen. Nadia Michel, die in ihrer Praxis in Landsberg unter anderem dazu berät, fastet selbst zweimal pro Jahr. „Es fühlt sich jedes Mal anders an. Manchmal ist es sehr leicht und ich bekomme mehr Energie, manchmal tue ich mir schwerer“, sagt sie. Die 47-Jährige berät sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen. Dazu hat sie einen Leitfaden für ein Zehn-Tages-Fasten erstellt.

Mit Fasten innerhalb von fünf Tagen abzunehmen ist nicht realistisch

Die meisten Menschen kommen zu ihr, mit dem Ziel, abzunehmen. Bei Michel erhalten sie jedoch keine Anleitung zum Gewichtsverlust. „Mir geht vor allem darum, Achtsamkeit in die Ernährung zu bringen“, sagt sie. Fasten gehe für sie über das Essen hinaus, bis zum geringeren Handy- und Medienkonsum. „Ich sehe das Fasten als eine Art Neustart. Danach geht man achtsamer mit dem Essen um“, sagt Michel. Das wiederum könne dazu führen, auch langfristig gesundheitliche oder körperliche Ziele zu erreichen. „Während des Fastens sollte man sich nicht ständig auf die Waage stellen. Es geht mehr darum, mit dem eigenen Körper in Einklang zu kommen und sich dadurch besser zu fühlen“, so Michel.

Sie selbst erlebte Herausforderungen mit ihrem Körperbild und litt bis sie Mitte 20 war an einer Essstörung. Lange fühlte sie sich zu dick, zu hässlich, irgendwie falsch im eigenen Körper. Zu der Zeit begann sie zwar noch nicht mit dem Fasten, aber sie fing an, sich mit ihrem schlechten Körperbild auseinanderzusetzen. „Das Fasten hat mir gutgetan. Ich konnte mich selbst und meinen Körper wieder spüren“, sagt sie. „Wenn jemand abnehmen möchte, stecken häufig Selbstwertprobleme dahinter“, so Michel.

Fasten kann vielseitige positive Effekte auf den Körper haben

Aus medizinischer Sicht hat Fasten neben dem Aspekt der Selbstfindung auch reelle Auswirkungen auf den Körper. Wie der Landsberger Chefarzt Harald Tigges erklärt, kann Fasten zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben, auch auf den Körperfettanteil. Es kann Verbesserungen beim Insulinstoffwechsel, bei erhöhtem Blutdruck, Fettleber, Atemproblemen und teilweise auch bei rheumatoiden Erkrankungen bringen. „Eine langfristig angestrebte Gewichtsabnahme führt insgesamt zur Verbesserung der Herz-, Lungenfunktion und des Kreislaufs, was sich zumeist auch in einer verbesserten Lebensqualität, höheren Belastbarkeit und Mobilität ausdrückt“, so Tigges. Entscheidend sei jedoch, dass das Fasten nur der Beginn einer Behandlung sein kann. Ebenso relevant sei eine nachhaltige Ernährungsumstellung.

Icon Vergrößern Dr. Harald Tigges ist Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Landsberg. Wie er sagt, kann Fasten sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Icon Schließen Schließen Dr. Harald Tigges ist Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Landsberg. Wie er sagt, kann Fasten sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Dass das schwerfällt, weiß Heilpraktikerin Michel. Im Alltag gehe man viel zu unbedacht mit Ernährung um. „Man isst aus Stress oder aus Gewohnheit oder um nichts wegzuwerfen“, meint die 47-Jährige. Im ersten Teil ihres Leitfadens geht es deshalb um bewusstes Essen. „Die Teilnehmer sollen langsamer essen und auch nebenbei nicht immer fernsehen oder sich ablenken, sondern das Essen wieder richtig spüren“, erklärt sie. Im Laufe ihrer Beratung verschiebe sich häufig der Fokus der gesetzten Ziele: Weg vom reinen Abnehmen, hin zu einer Stärkung des eigenen Körpergefühls. „Einige haben danach zum Beispiel mit Rauchen oder Kaffee trinken aufgehört“, berichtet Michel.

Im Programm der Landsberger Heilpraktikerin sieht das Fasten wie folgt aus: Begonnen wird mit zwei Tagen, an denen nur noch Obst gegessen wird. An den fünf folgenden Tagen wird komplett gefastet, dann gibt es nur noch Wasser und ungesüßte Tees. Wer es so strikt nicht schafft, trinkt noch Gemüsesuppen oder Säfte. Zum Schluss gibt es drei sogenannte Aufbautage, wo wieder leicht verdauliches Obst und Gemüse gegessen wird. Nach dem Fasten habe man weniger Hunger und sei schneller gesättigt.

Landsberger Chefarzt Harald Tigges empfiehlt Intervallfasten und klare Ziele

Fasten gibt es in vielen Formen, doch nicht alle sind tatsächlich förderlich, wie Chefarzt Tigges erklärt. Statt sogenannten Crash-Diäten, bei denen der Körper über eine annähernde Null-Kalorienaufnahme akut in eine Stresssituation versetzt wird, empfiehlt er gut vorbereitete Fastentherapien, wie Intervallfasten mit kurzen Esspausen. Beim 16:8 Intervallfasten verzichtet man 16 Stunden am Tag auf Essen und nimmt nur im Zeitraum von acht Stunden Nahrung zu sich, zum Beispiel jeden Tag nur zwischen 9 und 17 Uhr. Beim 5:2 Fasten wird an fünf Tagen die Woche nicht verzichtet. Stattdessen konsumiert man an den verbliebenen zwei Tagen maximal 500 bis 600 Kilokalorien. „Durch diese Form des Fastens wird dem Körper und damit auch dem Stoffwechsel ermöglicht, sich langsam und kontinuierlich der neuen Situation anzupassen“, erklärt Tigges. Fasten sei gesundheitlich vor allem dann sinnvoll, wenn man ein festes Ziel verfolgt, sich langfristig gesund ernährt und sich zusätzlich ausreichend bewegt.

Ungeeignet ist das Fasten für Menschen mit diversen Vorerkrankungen wie Herz-, Nieren- oder Krebserkrankungen sowie Schwangere und Stillende. Wer niedrigen Blutdruck, chronische Erkrankungen oder Untergewicht hat oder in einem höheren Lebensalter ist, sollte sich vor dem Fasten ärztlich beraten lassen. Sonst könne es laut Tigges zu gesundheitlichen Risiken kommen.