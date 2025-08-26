Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Geteilte Meinungen zu Podesten und Felsenbirnen in der nördlichen Altstadt in Landsberg

Landsberg

Die Meinungen zu den Podesten und Pflanzkübeln in der Altstadt sind geteilt

Im Vorderanger und im Hinteranger in Landsberg soll die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Die Interimsmaßnahmen sind nur der Anfang.
Von Dominik Stenzel
    • |
    • |
    • |
    Ein Podest mit einer Sitzbank und mehrere rote Pflanzkübel wurden unter anderem gegenüber dem Sandauer Tor in Landsberg aufgebaut.
    Ein Podest mit einer Sitzbank und mehrere rote Pflanzkübel wurden unter anderem gegenüber dem Sandauer Tor in Landsberg aufgebaut. Foto: Christian Rudnik

    Durch die Straßen der nördlichen Altstadt von Landsberg soll weniger Verkehr fließen, sie soll grüner werden und mehr Orte für Begegnung und Miteinander bekommen. Zu diesem Zweck wurden bereits einige Interimsmaßnahmen umgesetzt. So sind im Vorderanger und im Hinteranger seit Ende April flache Holzpodeste mit Sitzgelegenheiten aufgebaut und knallig-rote Pflanzkübel, in denen Felsenbirnen wachsen, aufgestellt. Stadtbaumeisterin Annegret Michler informiert auf Nachfrage über die nächsten Schritte in dem Projekt. Auch Gewerbetreibende und Gastronomen ziehen nach den ersten vier Monaten eine Bilanz.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden