Die Meinungen zu den Podesten und Pflanzkübeln in der Altstadt sind geteilt

Durch die Straßen der nördlichen Altstadt von Landsberg soll weniger Verkehr fließen, sie soll grüner werden und mehr Orte für Begegnung und Miteinander bekommen. Zu diesem Zweck wurden bereits einige Interimsmaßnahmen umgesetzt. So sind im Vorderanger und im Hinteranger seit Ende April flache Holzpodeste mit Sitzgelegenheiten aufgebaut und knallig-rote Pflanzkübel, in denen Felsenbirnen wachsen, aufgestellt. Stadtbaumeisterin Annegret Michler informiert auf Nachfrage über die nächsten Schritte in dem Projekt. Auch Gewerbetreibende und Gastronomen ziehen nach den ersten vier Monaten eine Bilanz.
