Ärztemangel auf dem Land: „Die Ärzte, die 70 Stunden arbeiten, sterben aus“

Von einer „Katastrophe“ spricht Thainings Bürgermeister Leonhard Stork. Zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten gibt es in seiner Gemeinde keine Hausarztpraxis mehr. Nach nur zweieinhalb Jahren hat die neue Ärztin die örtliche Praxis verlassen, ohne Aussicht auf eine Nachfolge. Der Leerstand in Thaining steht sinnbildlich für ein großes Problem im Landkreis Landsberg: Es mangelt an Hausärzten und -ärztinnen.

Verzweifelt sei man auf der Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin, der die Praxis wieder in Betrieb nimmt, so Stork. Denn viele Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich nun einen neuen Hausarzt suchen – und die Versorgungslage auf dem Land ist angespannt. Bereits im November gab es ein Treffen zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Reichling und deren Gemeinden sowie den örtlichen Hausärzten und -ärztinnen, wie Bürgermeister Stork erzählt. „Wir versuchen, Lösungen für den Versorgungsmangel zu finden“, sagt er. Gefunden habe man diese Lösung bisher nicht. „Aber wir stehen im Austausch“, so Stork.

In mehreren Gemeinden im Landkreis Landsberg haben Hausarztpraxen geschlossen

Denn mit seinen Sorgen ist er nicht allein. Mehrere Gemeinden im Landkreis Landsberg klagen über zu wenige Hausärzte. Die verbliebenen Mediziner wiederum arbeiten bis zur Belastungsgrenze. Bei einem Treffen der Gemeindeoberhäupter in Denklingen geht es genau um dieses Thema. Mit dabei sind die Apfeldorfer Hausärztin Tanja Bals sowie der Rotter Hausarzt Moritz Krohne. Zur Diskussion kommt auch Stephan Pilsinger, CSU-Bundestagsabgeordneter und fachpolitischer Sprecher für Gesundheitspolitik der Landesgruppe. In Teilzeit arbeitet er als Arzt in einer ländlichen Hausarztpraxis.

„Die Situation auf dem Land wird sich verschärfen. Hausarztpraxen finden keine Nachfolger“, beginnt Pilsinger. Wie er sagt, steige zwar die Anzahl von ausgebildeten Ärzten, jedoch sinke die Arbeitszeit. „Die Landärzte, die 50, 60 oder 70 Stunden die Woche arbeiten, sterben aus“, sagt er. Pilsinger betont, dass es keine Frage der Bezahlung sei, sondern viel mehr eine Frage der Arbeitsbelastung.

Apfeldorfer Hausärztin Tanja Bals kritisiert Bürokratismus in Hausarztpraxen

Dieses Problem kennt Tanja Bals gut. Sie leitet eine Hausarztpraxis in Apfeldorf. Wenn die 46-Jährige von ihrem Job erzählt, fallen Begriffe wie Zeitdruck, schlechtes Gewissen und Belastung. Sie ist Ärztin geworden, um Menschen zu helfen. Doch damit kommt sie kaum hinterher: Etwa ein Drittel ihrer Arbeit entfällt auf Verwaltungstätigkeiten und Bürokratie, während die Anzahl der Patienten eher steigt. Hier sieht sie das Hauptproblem. „Wir Hausärzte leiden an den Rahmenbedingungen. Das Problem ist nicht die Patientenversorgung, dafür bin ich Ärztin geworden“, sagt sie. Der Bürokratismus nehme ihr jedoch dringend benötigte Zeit für die Behandlung weg.

Manchmal fühle sie sich überfordert und habe ein schlechtes Gewissen den Patienten gegenüber. „Ich sehe das volle Wartezimmer und verzichte dann eben auf eine Mittagspause oder gehe nicht mal auf die Toilette“, berichtet sie. Das schlimmste sei der Zeitdruck. Einen Patienten gut zu versorgen, während man stets im Hinterkopf hat, dass noch Dutzende warten. „Langfristig muss sich etwas ändern. Wenn uns die Verwaltungsarbeiten abgenommen werden, wäre unser Beruf wieder deutlich attraktiver“, sagt sie. Trotz allem möge sie ihren Job und das familiäre Umfeld, das man nur auf dem Land findet.

Ohne Hilfe der Bundespolitik können Bürgermeister nur wenig gegen den Ärztemangel tun

Gaby Edelmann ist seit 13 Jahren bei ihrem Hausarzt in Dießen. „Anfangs war ich sehr zufrieden. Doch in den vergangenen Jahren wurde es schwieriger“, so die 75-Jährige. Ihr Hausarzt sei zuletzt weniger in der Praxis. Auf einen Termin in einer anderen Praxis müsse sie zwei bis drei Monate warten. „Vielleicht hat man anfangs zu viele Patienten aufgenommen, und jetzt staut es sich“, vermutet die Rentnerin. „Es müssen mehr kompetente Ärzte her“, meint sie. Besonders in Dießen sei eine gute ärztliche Versorgung signifikant. „Hier leben viele ältere Menschen. Einige sind noch mobil, aber die, die auf den Rollator angewiesen sind, schaffen es nicht mit dem Zug in den nächsten Ort zu fahren“, so Edelmann.

Der Rotter Hausarzt Moritz Krohne hat bereits klare Vorstellungen davon, wie man der Notlage entgegenwirken könnte. Zum einen fordert er eine Entbudgetierung in Hausarztpraxen. Bisher gelten für Hausärzte Obergrenzen bei Behandlung. Werden diese überschritten, werden die Kosten nicht mehr komplett von den Krankenkassen erstattet. Im Gespräch ist dieses Thema politisch zwar schon lange, getan hat sich jedoch noch nichts. Als zweiten Punkt nennt Krohne die bereits erwähnte Entbürokratisierung. Zuletzt solle man sich darum bemühen, Ärzte und Ärztinnen, die eigentlich in den Ruhestand gehen, noch eine Weile im Job zu behalten, um den Mangel zeitweise zu kompensieren. „Da muss man mit besseren Honoraren und Entbürokratisierung Anreize schaffen“, sagt Krohne. Ob und wie diese Punkte umgesetzt werden, liege an Politikerinnen und Politikern.