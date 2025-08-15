Hinter den Kulissen der Stummen Prozession

Die Sonne brennt an diesem Donnerstagnachmittag in Vilgertshofen. Über 30 Grad zeigt das Thermometer. Während andere den Feierabend am See genießen, haben sich einige Menschen an der Wallfahrtskirche Zur Schmerzhaften Muttergottes versammelt. Kisten und Kleiderstangen werden aus der Kirche in den Pilgersaal getragen. Dort werden Gewänder sortiert, gebügelt und in die richtige Reihenfolge gebracht. Engel, Könige und Propheten hängen bereit. Inmitten des geschäftigen Treibens steht Marianne Arnold, die zusammen mit ihrem Mann Bernhard seit Jahrzehnten das Herz der Stummen Prozession bildet. Es wird gelacht, geschleppt und alles durchgesprochen. Am Sonntag soll wieder alles perfekt sein.

