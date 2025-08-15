Icon Menü
Hinter den Kulissen der Stummen Prozession in Vilgertshofen

Vilgertshofen

Hinter den Kulissen der Stummen Prozession

Bald herrscht im Wallfahrtsort wieder stille Andacht. Der Markt darf aber auch nicht fehlen. Marianne Arnold koordiniert das Vilgertshofer Fest seit 48 Jahren.
Von Vanessa Polednia
    Marianne Arnold (vorne) ist seit 48 Jahren Herz und Hirn der Vorbereitungen zur Stillen Prozession in Vilgertshofen.
    Marianne Arnold (vorne) ist seit 48 Jahren Herz und Hirn der Vorbereitungen zur Stillen Prozession in Vilgertshofen. Foto: Christian Rudnik

    Die Sonne brennt an diesem Donnerstagnachmittag in Vilgertshofen. Über 30 Grad zeigt das Thermometer. Während andere den Feierabend am See genießen, haben sich einige Menschen an der Wallfahrtskirche Zur Schmerzhaften Muttergottes versammelt. Kisten und Kleiderstangen werden aus der Kirche in den Pilgersaal getragen. Dort werden Gewänder sortiert, gebügelt und in die richtige Reihenfolge gebracht. Engel, Könige und Propheten hängen bereit. Inmitten des geschäftigen Treibens steht Marianne Arnold, die zusammen mit ihrem Mann Bernhard seit Jahrzehnten das Herz der Stummen Prozession bildet. Es wird gelacht, geschleppt und alles durchgesprochen. Am Sonntag soll wieder alles perfekt sein.

