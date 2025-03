Heiliges Jahr 2025: So wird man in Vilgertshofen seine Sünden los

Am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Die Fastenzeit steht unter anderem für den Beginn der Umkehr und Buße. Wem das Fasten nicht reicht, hat Glück: Alle 25 Jahre besteht die Möglichkeit, einen vollkommenen Ablass, also die Vergebung der zeitlichen Sündenstrafen, zu erlangen. So auch in diesem Jahr. Das Heilige Jahr hat mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom an Weihnachten begonnen. Wieso nach Rom reisen, wenn ein Besuch der Wallfahrtskirche Vilgertshofen ausreicht? So etwa der Gedanke bei der Nachricht, dass der vollkommene Ablass auch in der Region zu erlangen ist. Doch ganz so einfach ist dann doch nicht. So wird man in Vilgertshofen seine Sünden los.

