Dieser „Urhurlacher“ vertritt das Katholische Landvolk im Bistum Augsburg

Albert Vögele wurde bei der Diözesanversammlung 2025 in der Katholischen Landvolkhochschule Wies von 70 Wahlberechtigten zum ersten Vorsitzenden der Katholischen Landvolkbewegung Diözese Augsburg gewählt. Sein weibliches Pendant ist Martha Hänsler aus Memmingen. Vögele steht dem Verband damit ein drittes Mal für die kommenden vier Jahre vor. Danach endet sein Engagement an vorderster Stelle, ein weiteres Mal kann er nicht gewählt werden. Was den Hurlacher antreibt.

Albert Vögele ist in Hurlach aufgewachsen und lebt immer noch dort. Der 62-jährige ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern, die ihm mittlerweile zwei Enkel beschert haben. Er ist Handwerksmeister und als solcher hauptberuflich an der Montessori-Schule in Kaufering als Hausmeister beschäftigt. Zusätzlich ist Vögele als Diakon seit 2014 Teil des Seelsorgeteams in der Pfarreiengemeinschaft Igling. Über die Ausbildung und Weihe zum Diakon sagt der engagierte Katholik, „da gibt es keinen besonderen Auslöser“.

Ehrenamtliches Engagement im KLB macht ihm Freude

Bei der offiziellen Einführung in sein neues Amt in Hurlach, zwei Wochen nach der Weihe im Hohen Dom in Augsburg, hatte er ausgeführt, dass ihm der frühere Ortspfarrer Geistlicher Rat Anton Kiefersauer in der Kirche „eine gute Heimat geschaffen hat“. Festprediger Pater Thomas Schuster habe damals schmunzelnd gemeint, Vögele sei zu dem Amt berufen worden. Er habe sich quasi „hinein widmen“ lassen und so „sein Mehr“ im Leben gefunden.

Engagiert hat sich der Urhurlacher eigentlich schon immer, und das kirchlich und weltlich. Vögele war während drei Perioden – zwölf Jahre lang – Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und ebenfalls drei Perioden, jedoch 18 Jahre, Mitglied im Hurlacher Gemeinderat. Dass er dieses Amt aufgeben musste, weil er als Diakon aus kirchlicher Sicht möglicherweise nicht immer neutral abstimmen würde, habe ihn anfangs schon sehr geschmerzt. „Mittlerweile habe ich das ganz gut überwunden.“

Albert Vögele aus Hurlach setzt sich gerne für andere Menschen ein. Foto: Vögele

„Da bin ich einfach hineingewachsen“, antwortet Albert Vögele auf die Frage, wie denn das Engagement in der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) begann. 1996 wurde er Mitglied im mit 4000 Familien bayernweit stärksten Diözesanverband in Augsburg, „und ich habe schnell die wertvolle Erfahrung gemacht, wie viel Freude die überörtliche Arbeit in einem Verband macht und wertgeschätzt wird“.

Die Folge war die Mitarbeit im Vorstand und vor acht Jahren eine erste erfolgreiche Kandidatur für den Vorsitz. Als aktives Landvolkmitglied habe er sehr viele wertvolle, offene Menschen kennengelernt, die sich für Themen einsetzen, die auch ihm wichtig sind. Das seien besonders Angelegenheiten, die die Menschen auf dem Land und im Glauben bewegen, so Vögele. Zusammenhalt und Gemeinschaft im Verband seien hervorragend. „Der ganze Vorstand ist eine supertolle, engagierte Truppe höchster Qualität“, betont er voller Begeisterung. Die enge Zusammenarbeit mit den Diözesanverbänden in ganz Deutschland und sei stets befruchtend für die eigenen Dienste. International sind Vögele die Partnerschaften mit dem Senegal und der Bukowina ein Anliegen. „Die Aktion Minibrot jährlich am Erntedankfest haben wir als KLB zur Unterstützung dieser beiden Länder eingeführt.“ Hintergrund dieser Partnerschaften ist laut Vögele, den Menschen vor Ort so zu helfen, dass sie nicht mehr in die Versuchung geraten, den Weg nach Europa beziehungsweise in ein westliches Land zu wagen.

Die KLB sei keineswegs konservativ ausgerichtet, erklärt ihr Vorsitzender. Dass es bei der Kirche großen Reformbedarf gebe, werde in diesem Verband gesehen. „Wir im Vorstand tragen deshalb die Anliegen des Synodalen Wegs mit, unterstützen die ‚Frankfurter Erklärung‘ und solidarisieren uns mit den Forderungen der Aktion ‚OutInChurch‘.“ Vögele weist in diesem Zusammenhang auf die Internetpräsenz der KLB hin, wo dazu einiges erläutert wird. Das Gutachten einer Münchner Anwaltskanzlei zum Versagen im Umgang mit Opfern sexualisierter Gewalt habe auch die KLB erschüttert. „So etwas geht gar nicht und in der Kirche schon zwei Mal nicht“, sagt Vögele und großer Ärger ist herauszuhören. Wichtig sei, dass Bischof Dr. Bertram Meier und alle Verantwortlichen in der Diözese klar Stellung beziehen und entsprechend handeln. „In diesem und weiteren Anliegen sind wir stets in guten Gesprächen mit der Bistumsleitung.“

Dass die Zusammenarbeit mit der Diözese eng und gut ist, macht Vögele an verschiedenen Dingen fest. So sei Landvolkseelsorger Dominik Zitzler gleichzeitig Domvikar in Augsburg. „Wir werden mehrfach finanziell unterstützt.“ Vögele nennt als Beispiel die Bäuerliche Familienberatung der KLB. „Hier übernimmt die Diözese die Kosten für die Referentenstelle.“ Gerade diese Beratung werde in diesen Zeiten immer wichtiger und gut in Anspruch genommen, so der wiedergewählte Vorstandvorsitzende der KLB Augsburg.