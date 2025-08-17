Icon Menü
Das halten Jugendliche von Bayerns jüngster Gemeinde

Hurlach

Das halten Jugendliche von Bayerns jüngster Gemeinde

Eine Umfrage gibt Aufschluss über die Wünsche und Sorgen der Hurlacher Jugend. Besonders das Thema Mobilität beschäftigt die elf- bis 20-Jährigen.
Von Romi Löbhard
    Der Bahnübergang Hurlach-Süd: Auch die Jugendlichen wünschen sich eine Reaktivierung des Bahnhalts in Hurlach.
    Der Bahnübergang Hurlach-Süd: Auch die Jugendlichen wünschen sich eine Reaktivierung des Bahnhalts in Hurlach. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Was beschäftigt Jugendliche im Landkreis Landsberg, wo drückt ihnen 2025 der Schuh? Was sehen sie bezüglich Schule, Freizeit, Angebote, Lebensqualität in ihren jeweiligen Heimatgemeinden positiv, was empfinden sie als Manko, was fehlt, was ist negativ? Die Koordinierungsstelle Kommunale Jugendarbeit am Landratsamt hatte dazu im Februar eine Befragung von Jugendlichen zwischen elf und 20 Jahren gestartet. Das sind die Ergebnisse der jüngsten Gemeinde Bayerns, Hurlach.

