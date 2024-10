Reichsbürger-Treffen in Igling: Das ist bislang bekannt

An einem Wochenende Mitte September ist der Saal der ehemaligen Gaststätte Weißes Lamm in Unterigling Treffpunkt für Reichsbürger, Selbstverwalter und Corona-Leugner. Die Öffentlichkeit erfährt davon eher durch Zufall. Die Grüne Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel aus Kaufering stellt daraufhin eine Anfrage an die Staatsregierung, die davon nichts weiß. Mittlerweile ermittelt die Kriminalpolizei. Es gibt erste Erkenntnisse und eine klare Aussage des Vereinsvorsitzenden der Unteriglinger Schützen, deren Heimat das Gasthaus ist.

