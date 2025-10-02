Jugendtrainer Thomas Freudling aus Hurlach animiert Kinder und Jugendliche zum Sport machen

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Jugendtrainer Thomas Freudling aus Hurlach.

Dagmar Kübler

86857 Hurlach

Sport