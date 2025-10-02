Icon Menü
Jugendtrainer Thomas Freudling vom SV Hurlach animiert Kinder und Jugendliche zum Sport machen

Hurlach

Jugendtrainer Thomas Freudling aus Hurlach animiert Kinder und Jugendliche zum Sport machen

Sport verbindet: Das beweist Thomas Freudling als Jugendleiter beim SV Hurlach. Er trainiert engagiert Jugendmannschaften und wird als „Stiller Held“ ausgezeichnet.
Von Dagmar Kübler
    Thomas Freudling wird für sein Engagement beim SV Hurlach als „Stiller Held“ ausgezeichnet.
    Thomas Freudling wird für sein Engagement beim SV Hurlach als „Stiller Held“ ausgezeichnet. Foto: Christian Rudnik

    Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Jugendtrainer Thomas Freudling aus Hurlach.

