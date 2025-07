Ritterturnier 2025: Die Gaukler erwecken Kaltenberg zum Leben

Barbaren, Akrobaten, Ritter und Tunichtguts aus nah und fern versammeln sie sich wieder zuhauf in Kaltenberg. Die Gauklernacht läutete am Freitag den Start des Kaltenberger Ritterturniers ein. Wer durch das Tor am Eingang läuft, betritt eine vergangene Welt, die hier noch einmal zum Leben erweckt wird. Dieses Jahr gibt es ein paar Neuheiten und altbekannte Publikums-Favoriten.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geltendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ritterturnier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis