So schnell können sich zehn Jahre Schule dem Ende neigen. Am Freitag verabschiedet die Realschule Kaufering feierlich insgesamt 83 Absolventen und Absolventinnen. Die Stimmung ist ausgelassen. In ihren Anzügen und langen Kleidern sitzen die Schüler und Schülerinnen in ihren reservierten Sitzreihen und schwelgen lachend in Erinnerungen der letzten Schulwochen.

