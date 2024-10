Kaufering diskutiert Gemeindeentwicklung: Bahnhof, Wohnbau und Wasserversorgung

Projekte, Probleme und persönliche Anliegen: Bürgerversammlungen dienen dazu, die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde über die Belange ihres Wohnortes zu informieren und Fragen an die Verantwortlichen im Rathaus zu ermöglichen. Rund 120 Interessierte kamen am Donnerstagabend in die Lechauhalle in Kaufering, um den Ausführungen von Bürgermeister Thomas Salzberger und weiteren Mitarbeitenden der Verwaltung zuzuhören und Anfragen zu stellen.

