Kauferinger Schulsanierung drei Millionen Euro teurer als geplant

Wie üblich gibt es für Gemeinderäte in der letzten Sitzung vor Weihnachten viel zu besprechen, so auch in Kaufering. Frohe Botschaften konnte der Bürgermeister, der Kämmerer und der Leiter des technischen Bauamts jedoch nicht verkünden. Stattdessen lauteten die Stichworte: immense Kostensteigerungen bei der Grundschulsanierung und die Absage für das Mietkauf-Modell der neuen Kita.

