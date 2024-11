Markt Kaufering informiert: Schlittenberg kann trotz Discgolf-Anlage benutzt werden

Im Sommer wurde die Discgolf-Anlage im Forstgarten in Kaufering mit einer gemeinsamen Partie von Heranwachsenden und Gemeindevertreterinnen und -vertretern eingeweiht. Nun haben sich einige Kinder aus Alt-Kaufering mit einer besonderen Anfrage an Bürgermeister Thomas Salzberger gewendet, berichtet die Pressestelle des Markts: „Sie alle finden unsere neue Discgolf-Anlage ganz wunderbar, haben allerdings Sorge, dass sie ihren lieb gewonnenen Schlittenberg im Forstgarten nicht wie gewohnt nutzen können.“

Hierzu gibt es Entwarnung aus dem Rathaus: „Liebe Kinder, natürlich könnt ihr auch in diesem Winter viel Spaß am Schlittenberg haben. Sobald der erste Schnee gemeldet ist, wird unser Bauhof die neue Discgolf-Anlage abbauen, damit dem Wintervergnügen nichts im Wege steht“, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)