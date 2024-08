Bunte Scheiben fliegen durch den Kauferinger Forstgarten

Auf dem Spielplatzgelände im Forstgarten neben dem Gasthof „Zur Brücke“ tummeln sich am vergangenen Donnerstag viele Menschen. Der Grund hierfür ist die Eröffnungsfeier der neuen Discgolf-Anlage. Bürgermeister Thomas Salzberger begrüßt die Gäste, unter denen sich auch viele Kinder des Hilticamps tummeln, die ganz gespannt zuhören und sich bereits auf das Spielen freuen. Vorgestellt wird der Sport von einem Spezialisten; Michael Kobella hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Als zweifacher Amateur-Weltmeister im Disc golfen hat er nicht nur Ahnung von den unterschiedlichen Scheiben und Wurftechniken, sondern auch eine Passion für den Sport, die er gerne weitergibt. Deshalb arbeitet der Augsburger inzwischen als Discgolf-Parcour-Designer und hat bereits einige Parcours im Umkreis gebaut, so etwa die Anlage in Schwabmünchen mit 18 verschiedenen Stationen.

