Greenpeace protestiert auf Bohrplatz in Reichling gegen Gasförderung

Seit klar ist, dass die Gasbohrung in Reichling kommende Woche starten soll, tut sich so einiges in dem 1700-Seelen-Dorf. 13 Greenpeace-Aktivisten und -Aktivistinnen drangen am Freitagmorgen auf den Bohrplatz vor und hissten auf sechs Metern Höhe eine gelbe Fahne mit der Aufschrift „Kein neues Gas“. Einer der Aktivisten hing mehrere Meter hoch an einer Holzkonstruktion. Das wird nicht die letzte Aktion gewesen sein.

Die Gasbohrung wird seit Bekanntwerden der Pläne strittig diskutiert. Zu den Gegnern gehören Organisationen wie Greenpeace, Fridays For Future sowie die Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen. Die Erlaubnis für die Probebohrung in Reichling erteilte das bayerische Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) unterstützt die Pläne und betonte mehrfach, dass Erdgas noch einige Jahre eine notwendige Ressource sei, um international konkurrenzfähig zu bleiben.

Umweltverbände fordern, die Probebohrung in Reichling nicht umzusetzen

Saskia Reinbeck von Greenpeace ist eine der Aktivistinnen, die am Freitag vor Ort ist. „Es wird in den nächsten Wochen noch weitere Demonstrationen geben, auch von anderen Organisationen“, sagt Reinbeck. Greenpeace fordere weiterhin, die Probebohrung nicht umzusetzen. Sie verweist auf ein kürzlich veröffentlichtes Gutachten des Internationalen Gerichtshofs. Demnach sei die Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, durch effektive Maßnahmen Klimaschäden zu begrenzen. Außerdem sei es Teil der Einhaltung der Menschenrechte, die globale Erderwärmung zu beschränken. „Wenn Staaten nicht entsprechend handeln, ist das ein Verstoß gegen das Völkerrecht“, sagt Reinbeck mit Blick auf das neue Gutachten.

Laut Reichlings Bürgermeister Johannes Hintersberger startet die Probebohrung kommende Woche. Verantwortlich ist die „Energieprojekt Lech Kinsau 1 GmbH“, die zu 80 Prozent im Besitz der MRH Mineralöl-Rohstoff-Handel GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist und zu 20 Prozent von der Genexco GmbH gehalten wird. In dem Reichlinger Areal werden bis zu 500 Millionen Kubikmeter Erdgas vermutet. Ist die Probebohrung erfolgreich, sieht das Unternehmen eine Förderung für die kommenden zehn bis 15 Jahre vor.