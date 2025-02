Bebauungsplan für neue Gewerbeflächen an der B17 steht

Den Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes an der B17 in Kinsau hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig als Satzung beschlossen. Wie berichtet will die Gemeinde Kinsau der hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen nachkommen und an der Bundesstraße weitere Plätze für die Ansiedlung von Firmen ausweisen. Dazu wird das bestehende Gewerbegebiet nach Süden hin in Richtung der Gemeinde Hohenfurch erweitert. Damit sollen insgesamt rund 16.000 Quadratmeter an zusätzlichen Gewerbeflächen geschaffen werden.

Wie Bürgermeister Marco Dollinger erläuterte, will die Gemeinde so schnell wie möglich mit den Bauarbeiten für das neue Gewerbegebiet beginnen – möglichst noch im Frühjahr. Das zuständige Ingenieurbüro wird als Nächstes die Ausschreibungen vorbereiten. Danach sollen die Aufträge möglichst bald an die Baufirmen vergeben werden. Über die Ausweisung des neuen Gewerbegebietes herrscht im Kinsauer Gemeinderat Einigkeit: Gegenstimmen gab es keine. Der Bebauungsplan sei nun rechtskräftig, erklärte Bürgermeister Dollinger. (sim)