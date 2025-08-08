Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Kinsau: Kinsau hat eine neue Hausärztin

Kinsau

Kinsau hat eine neue Hausärztin

Nach langem Warten kommt in die Praxisräume der Gemeinde Kinsau eine neue Hausärztin. Die ärztliche Versorgung dürfte damit längere Zeit gesichert sein.
Von Manuela Schmid
    • |
    • |
    • |
    Der Kinsauer Bürgermeister Marco Dollinger begrüßt die neue Hausärztin Dr. Johanna Lochner.
    Der Kinsauer Bürgermeister Marco Dollinger begrüßt die neue Hausärztin Dr. Johanna Lochner. Foto: Manuela Schmid

    Mit eigenen Praxisräumen konnte die Gemeinde Kinsau jetzt die ärztliche Versorgung ihrer Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen langfristig sichern. Landärzte für kleine Dörfer sind oft schwer zu finden – diese Erfahrung machte auch die Gemeinde Kinsau. Sie hatte in der Hardstraße in einem Neubau eine geräumige neue Praxis errichten lassen, um diese dann an einen Hausarzt oder eine Hausärztin zu vermieten.

    Lange Zeit war die Gemeinde auf der Suche nach einem geeigneten Mieter beziehungsweise einer geeigneten Mieterin. Vor kurzem ist sie jetzt fündig geworden und hat die neuen Räumlichkeiten am südlichen Ortseingang von Kinsau an Dr. Johanna Lochner aus Altenstadt übergeben. Sehr zur Freude von Bürgermeister Marco Dollinger, der betonte: „Mit der neuen ärztlichen Präsenz wird ein bedeutender Beitrag zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung geleistet.“ Die Gemeinde Kinsau hat mit Dr. Lochner einen Mietvertrag für die Praxisräume über einen Zeitraum von zehn Jahren abgeschlossen. Die Gemeinde hofft aber, dass ihr die Hausärztin auch darüber hinaus noch erhalten bleibt: „Wir planen natürlich langfristig“, erklärte der Bürgermeister. Dollinger wünschte Dr. Lochner „einen erfolgreichen Start und eine gute Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern“.

    An der Praxis möchte die Gemeinde Kinsau außen auch noch einen Defibrillator anbringen lassen, wie der Bürgermeister mitteilte. Dies wird der dritte Defibrillator in der Gemeinde Kinsau sein: Einer wurde bereits an der Schule im Ortszentrum angebracht, einen weiteren hat der Sportverein am Sportheim am nördlichen Ortsende für Notfälle zur Verfügung gestellt. Mit dem dritten Defibrillator wird nun auch der Gemeindebereich im Süden abgedeckt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden