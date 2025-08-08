Kinsau hat eine neue Hausärztin

Mit eigenen Praxisräumen konnte die Gemeinde Kinsau jetzt die ärztliche Versorgung ihrer Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen langfristig sichern. Landärzte für kleine Dörfer sind oft schwer zu finden – diese Erfahrung machte auch die Gemeinde Kinsau. Sie hatte in der Hardstraße in einem Neubau eine geräumige neue Praxis errichten lassen, um diese dann an einen Hausarzt oder eine Hausärztin zu vermieten.

Lange Zeit war die Gemeinde auf der Suche nach einem geeigneten Mieter beziehungsweise einer geeigneten Mieterin. Vor kurzem ist sie jetzt fündig geworden und hat die neuen Räumlichkeiten am südlichen Ortseingang von Kinsau an Dr. Johanna Lochner aus Altenstadt übergeben. Sehr zur Freude von Bürgermeister Marco Dollinger, der betonte: „Mit der neuen ärztlichen Präsenz wird ein bedeutender Beitrag zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung geleistet.“ Die Gemeinde Kinsau hat mit Dr. Lochner einen Mietvertrag für die Praxisräume über einen Zeitraum von zehn Jahren abgeschlossen. Die Gemeinde hofft aber, dass ihr die Hausärztin auch darüber hinaus noch erhalten bleibt: „Wir planen natürlich langfristig“, erklärte der Bürgermeister. Dollinger wünschte Dr. Lochner „einen erfolgreichen Start und eine gute Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern“.

An der Praxis möchte die Gemeinde Kinsau außen auch noch einen Defibrillator anbringen lassen, wie der Bürgermeister mitteilte. Dies wird der dritte Defibrillator in der Gemeinde Kinsau sein: Einer wurde bereits an der Schule im Ortszentrum angebracht, einen weiteren hat der Sportverein am Sportheim am nördlichen Ortsende für Notfälle zur Verfügung gestellt. Mit dem dritten Defibrillator wird nun auch der Gemeindebereich im Süden abgedeckt.