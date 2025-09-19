Icon Menü
Neues Gewerbegebiet an der B17 bei Kinsau ist fast fertig

Kinsau

Neues Gewerbegebiet an der B17 bei Kinsau ist fast fertig

Alle Grundstücke des neuen Gewerbegebiets in Kinsau sind verkauft. Hier sollen sich vor allem regionale Betriebe ansiedeln. Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen.
Von Manuela Schmid
    Die Arbeiten zur Erschließung des neuen Gewerbegebietes an der B17 in Kinsau sind fast abgeschlossen. Vor kurzem wurde die Straße asphaltiert.
    Die Arbeiten zur Erschließung des neuen Gewerbegebietes an der B17 in Kinsau sind fast abgeschlossen. Vor kurzem wurde die Straße asphaltiert. Foto: Manuela Schmid

    Im neuen Gewerbegebiet an der Bundesstraße 17 in Kinsau können schon bald die ersten Firmen zu bauen beginnen. Bis auf einige Restarbeiten sind die neuen Baugrundstücke fertiggestellt.

    Die Zufahrtsstraße wurde kürzlich asphaltiert. Und auch der Verkauf der insgesamt sieben neuen Baugrundstücke ist nun abgeschlossen, wie Bürgermeister Marco Dollinger mitteilt.

    Die Gewerbegrundstücke seien äußerst begehrt gewesen, berichtet der Bürgermeister. Vor allem heimische Handwerker seien dabei zum Zuge gekommen. Ein Großteil der Grundstücke sei an Kinsauer Unternehmen veräußert worden. Die anderen Gewerbegrundstücke seien an Firmen aus der Umgebung gegangen.

    Die neuen Grundstücke, die mit ihrer Nähe zur viel befahrenen Bundesstraße für viele Gewerbetreibende eine ideale Lage aufweisen, schließen sich in Richtung Hohenfurch direkt an das bereits bestehende Gewerbegebiet an.

