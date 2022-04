Das Osterfest im Landkreis Landsberg genießen

Die Gewinnerinnen und Gewinner beim LT-Osterrätsel stehen fest. Es sollte für alle ein schönes Osterfest werden, schreibt LT-Redakteur Dominic Wimmer.

Ostern ist das Fest der Auferstehung und auch der Hoffnung. Die vergangenen Wochen und Monate waren für viele Menschen belastend: die wohl heftigste Phase der Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, steigende Preise für Energie und Lebensmittel, und, und, und . . .

Viele Menschen im Landkreis Landsberg sorgen sich angesichts der politischen und gesellschaftlichen Lage vor der Zukunft. Doch: Lassen Sie uns ein klein wenig verschnaufen. Vor den meisten von uns liegt ein langes Osterwochenende. Und das lässt sich am besten bei Frühlingswetter mit Freunden und Familie genießen.

Die LT-Leser schicken unserer Redaktion tolle Nachrichten

Einige unserer Leserinnen und Leser können die Feiertage nun mit einem Gewinn vom LT-Osterrätsel auskosten. Die Resonanz, die unsere Redaktion erfahren durfte, war gigantisch: Jeden Tag haben uns Hunderte E-Mails erreicht, in denen unsere Leserinnen und Leser die richtigen Antworten geschickt haben. Darunter waren auch viele persönliche Nachrichten, in denen wir Gedichte, Oster-Anekdoten und mehr erfahren durften. Damit haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns ein Lächeln in die Gesichter gezaubert. Ein herzlicher Dank geht auch an die Sponsoren, die die Aktion unterstützt und ermöglicht haben. Ein frohes Osterfest Ihnen allen.

