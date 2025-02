Die Demokratie erweist sich im Fünf-Seen-Land als sehr lebendig

So groß die Besorgnis um die Demokratie im Bundestagswahlkampf war, so groß war am Sonntag auch die Wahlbeteiligung, die man durchaus als Indikator für ein funktionierendes demokratisches Gemeinwesen betrachten kann. Fast 88 Prozent der Wahlberechtigten gingen im Wahlkreis Starnberg-Landsberg wählen, das waren annähernd so viel wie 1972 oder 1983. Die sehr hohe Wahlbeteiligung ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit mit diesen Zeiten.

Die CSU ist im Wahlkreis Starnberg-Landsberg zwar leicht überdurchschnittlich gewachsen und ihr Direktkandidat Michael Kießling hat wieder ein solides Erststimmenergebnis erzielt. Dass die CSU bei den Zweitstimmen aber auch zwischen Lech und Würm erneut unter 40 Prozent bleibt, hat wesentlich damit zu tun, dass auch im bislang wenig blau eingefärbten Fünf-Seen-Land die AfD ihr 2021er-Ergebnis mehr als verdoppeln konnte, deren Erfolg wohl ebenso zulasten der FDP ging.

Etwas weniger schlimm als bundesweit lief es für die SPD. Carmen Wegge konnte ihr Erststimmenergebnis von 2021 annähernd halten. Offenbar hat sich die über die Liste gewählte Abgeordnete im Wahlkreis einen Namen gemacht hat, mit dem es gelang, sich auf niedrigem Niveau etwas vom Bundestrend abzukoppeln. Das führte wohl auch dazu, dass das Zweitstimmenergebnis nicht ganz so tief als andernorts in den Keller rutschte.

Die Grünen konnten ihre Hochburgen in der Region einigermaßen halten und teilweise sogar ausbauen und damit die mancherorts massiven Stimmenverluste in den ländlich geprägten Regionen abfedern. Somit bleiben sie in Landsberg und Starnberg als zweitstärkste Partei etabliert. Allerdings: Das Stadt-Land-Gefälle und der Abstand zur CSU sind bei den Grünen wieder gewachsen. Eine Aussicht, eine Volkspartei auf Augenhöhe mit der CSU zu werden, bietet das nicht gerade.

Die großen Verlierer der hohen Wahlbeteiligung und der Zuspitzung im Wahlkampf auf die Parteien der demokratischen Mitte einerseits und die AfD andererseits sind die Klein- und Kleinstparteien. Dazu zählen dieses Mal auch die Freien Wähler.