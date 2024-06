Kauferinger Eltern können aufatmen

Plus Fehlende Kita-Plätze in Kaufering bewegen den Markt zu raschen Maßnahmen. Der Frust der Eltern hat endlich Gehör gefunden, kommentiert LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Ein Kita-Neubau im Schnellverfahren in der Jahnstraße, weiterhin eine Containerlösung am Franz-Senn-Weg, eine neue Kindergartengruppe für Hilti-Mitarbeitende, eine Kooperation mit dem Montessori Förderverein und die aktuell präsentierte Lösung des Markts: 18 Kinder aus Kaufering sollen für die kommenden zwei Jahre in der Hurlacher Einrichtung unterkommen. Es tut sich was im Hinblick auf die fehlenden Betreuungsplätze in Kaufering. Eltern, die bislang nicht wussten, wohin mit dem Nachwuchs während der wiederaufgenommenen Erwerbsarbeit, können aufatmen.

Eltern sollten alsbald über Neuigkeiten informiert werden

Ein wenig unübersichtlich ist die Kita-Lage für betroffene Eltern und ihre Kinder weiterhin und in trockenen Tücher ist auch noch nicht alles. Dennoch ist der Markt auf einem guten Weg, dem Anspruch gerecht zu werden, allen Kindern einen Betreuungsplatz zu ermöglichen. Davon geht Bürgermeister Thomas Salzberger zumindest aus. Und die erarbeiteten Lösungen lassen es realistisch erscheinen. Wichtig ist es, dass die Eltern per Vergabesystem Little Bird oder anderweitig alsbald über die neuen Entwicklungen informiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen