Wir dürfen unsere Hausärzte nicht verschleißen

Dass es mit der Ärzteversorgung auf dem Land bergab geht, ist längst kein Geheimnis mehr. Dass es zu viel Bürokratie gibt, wissen Politikerinnen und Politiker ebenso wie, dass den ländlichen Regionen die Hausärzte ausgehen. Seit Januar etwa arbeitet die ehemalige Thainiger Hausärztin in einem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) im Ostallgäu. Zu ihren Gründen möchte sie sich öffentlich nicht äußern, jedoch liegt es nahe, dass die Arbeit im MVZ für die 32-Jährige schlicht attraktiver war. Denn dort wird umgesetzt, was Hausärzte sich auch in der Selbstständigkeit wünschen.

Hausärzte müssen bei der Bürokratie entlastet werden

Dass der Arzt noch Arzt sein darf, darum geht es. Ärztinnen und Ärzte wollen Menschen helfen und werden dafür lange und teuer ausgebildet. Dass sie ein Drittel ihrer Zeit mit banalem Papierkram und Onlinesystemen verbringen müssen, kann weder im Sinne der Patienten noch in dem des Landes sein, das viel Geld für die aufwendige medizinische Ausbildung zahlt. Kein Wunder also, dass junge Kräfte lieber zu einem MVZ wechseln, wo ihnen die Verwaltungsarbeit abgenommen wird und es noch so etwas wie eine Work-Life-Balance gibt.

Klar ist: Die Bevölkerung wird immer älter und der durchschnittliche Hausarzt im Landkreis ist 54 Jahre alt. Wer da hochrechnet, kommt schnell bei einer ungünstigen Prognose raus. Die Hausärztinnen und -ärzte, die es auf dem Land gibt, sollten nicht bis zur Überforderung arbeiten, schon gar nicht wegen der Bürokratie. Wenn das passiert, haben ländliche Regionen in ein paar Jahren ein Problem, das sich nicht mehr durch zusätzliche Studienplätze und über die Rente hinaus arbeitende Ärzte lösen lässt.