Allerseelenzöpfe und -brezen: Was in diesem Lechrainer Gebäck steckt

Wenn in den Supermärkten schon seit Wochen Lebkuchen, Spekulatius und Adventskalender auf Kundschaft warten, gibt es in den meisten Bäckereien am Lechrain ein ganz anderes, wirklich jahreszeittypisches Gebäck: Seelenzöpfe (lechrainisch Sealazöpflin) sind vor allem im Raum Landsberg bekannt, weiter Richtung Friedberg zu werden rund um Allerheiligen und Allerseelen (1. und 2. November) auch Seelenbrezen gebacken. Unter anderem in der Bäckerei Luber in Prittriching stehen die Tage vor Allerseelen ganz im Zeichen dieses süßen Backwerks.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechrain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäckerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis