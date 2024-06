Landkreis Landsberg

Buslinien: Gemeinden lassen das Landratsamt Landsberg abblitzen

Plus Zwei Buslinien fahren im Notbetrieb. Der endet und das Landratsamt Landsberg will, dass sich die Kommunen finanziell beteiligen. Mindestens drei sind dazu nicht bereit.

Die Busunternehmen Schneider und Schnappinger hatten sich im Jahr 2022 von der Betriebspflicht der Buslinien 60 und 61 befreien lassen, weil kein wirtschaftlicher Betrieb mehr möglich sei, hieß es damals. Seither verkehren die Linien, die Landsberg, Kaufering, Geltendorf, Penzing und Weil sowie die 60 auch Egling anfahren, nur im Notbetrieb von Montag bis Freitag. Dieser endet am 31. Juli. Das Landratsamt will nun zurück zum regulären Betrieb und dass sich die Kommunen am Defizit beteiligen. Die Kostenaufstellung sorgte in den Gemeinden für Missmut und Erstaunen, doch auch ein nachgebesserter Vorschlag des Landratsamts stieß in mehreren Kommunen auf wenig Gegenliebe.

Zunächst seien nur Penzing, Weil und Geltendorf angefragt worden und hätten dann darauf gedrängt, dass sich auch die anderen Kommunen entlang der Strecken beteiligen, sagt Penzings Bürgermeister Peter Hammer. Eglings Rathauschef Ferdinand Holzer berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass er erstaunt gewesen sei, dass seine Gemeinde sich an beiden Linien beteiligen soll, schließlich werde Egling nur von einer angefahren. 53.000 Euro sollte die Kommune im Norden des Landkreises beisteuern. Holzer intervenierte erfolgreich. Im jetzigen Beschlussvorschlag im Gemeinderat ging es noch um rund 7700 Euro. Laut Holzer fahren 23 Schüler mit dem Bus nach Landsberg und dieser verkehre auch nur dreimal am Tag von Montag bis Freitag.

