Pendler sind verärgert über neue Busfahrpläne nach Geltendorf

Plus Der Stadbus in Landsberg fährt bald wieder voll. Dafür gibt es erhebliche Einschnitte bei der ÖPNV-Anbindung zum Bahnhof nach Geltendorf.

Kaum Fahrgäste in der Corona-Pandemie, akute Personalnot und hohe Dieselpreise: Die Busunternehmen im Landkreis Landsberg haben seit geraumer Zeit zu kämpfen. Zuletzt mussten deswegen Fahrpläne ausgedünnt werden. Inzwischen hat sich die Situation auf manchen Linien etwas entspannt - auch, weil Fahrer aus dem Ausland angeworben werden konnten. Wie die selbst betroffene Bianca Bierschneider aus Weil berichtet, sind viele Pendlerinnen und Pendler allerdings verärgert, weil sich die Anbindung zum Bahnhof nach Geltendorf massiv verschlechtert hat.