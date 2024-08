Gelingt die Rettung der Maro-Wohnungsbaugesellschaft?

Die Maro-Genossenschaft, die in der Region Landsberg mehrere Mehrgenerationen-Wohnprojekte und Demenz-Wohngemeinschaften im Portfolio hat, musste Insolvenz anmelden. Längst ist die Rettung der Gesellschaft zu einem Politikum geworden. Die Landtags-Grünen fordern die Staatsregierung vor wenigen Tagen in einem Dringlichkeitsantrag auf, umgehend alle staatlichen Hilfsmöglichkeiten zu prüfen, um die Genossenschaft vor einer Zerschlagung zu retten. Die darin geäußerten Vorwürfe weist der Landsberger Landtagsabgeordnete Alex Dorow (CSU) entschieden zurück. Er berichtet stattdessen von „erfreulichen Entwicklungen“ bezüglich der Rettung.

Wie berichtet, sind von der Insolvenz der Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen auch der Bau eines sozialen Wohnprojekts in Penzing und in Moorenweis betroffen sowie das Mehrgenerationen-Haus in Windach betroffen. Die jüngst von Seiten der Landtags-Grünen geäußerten Vorwürfe, die Staatsregierung tue nicht genügend zur Rettung der Maro, kann Alex Dorow nicht verstehen. Allein schon das Genossenschaftsrecht verbiete eine direkte Kostenübernahme durch den Freistaat. Die Behauptung von Landtagsabgeordneter Gabriele Triebel (Grüne) bezahlbarer Wohnraum habe keine Priorität, entbehre jeder Grundlage. Bereits seit Mai seien die CSU-Abgeordneten aller betroffenen Stimmkreise in engmaschigen und regelmäßigen Kontakten mit der Maro und der Staatsregierung, um eine Abwicklung zu verhindern.

In Windach wurden über 2000 Unterschriften für die Maro-Rettung gesammelt

So habe Alex Dorow Mitte Juni eine Abordnung von Maro-Genossenschaftsmitgliedern aus dem Landkreis Landsberg und Windachs Bürgermeister Richard Michl im Landtag getroffen, um über 2000 Unterschriften entgegenzunehmen. Dabei seien auch ausführlich Möglichkeiten zur Rettung der Maro durch Parlament und Staatsregierung erörtert worden.

Nun schreibt Dorow unserer Redaktion, es gebe gute Neuigkeiten zur Lage der Maro: „Als CSU-Landtagsfraktion haben wir uns frühzeitig in den Rettungsprozess eingeschaltet und sind seitdem durch regelmäßige Videokonferenzen in stetem Austausch mit allen Verantwortlichen.“ Besonders erfreulich seien die neuesten Entwicklungen: Die Maro habe nämlich mittlerweile die Hälfte der notwendigen Summe, 2,3 Millionen Euro, beisammen, um eine Abwicklung zu verhindern. Bis zum Herbst brauche die Maro zwischen vier und fünf Millionen Euro, um eine Vielzahl von Kosten zu bedienen, überwiegend die offenen Handwerkerrechnungen und natürlich auch die Verfahrenskosten. „Wenn die entsprechende Summe erreicht wird, kann der Insolvenzplan im Herbst bei Gericht eingebracht werden“ so Dorow.

„Aktuell genügen der Maro eG Absichtserklärungen, die tatsächlichen Einzahlungen auf ein Treuhänderkonto folgen erst später“, so der Stimmkreisabgeordnete Alex Dorow: „Bei der Rettung der Maro eG kann jeder mitwirken und ich hoffe, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Genossenschaft unterstützen.“ Die Maro sei ein zukunftsweisendes Projekt und in vielerlei Hinsicht beispielhaft für generationenübergreifendes Wohnen. Sie verteile Lasten und Verantwortung auf viele Schultern. Die durch die Rücknahme einer Finanzierungszusage für ein einzelnes Projekt in Landsham im Landkreis Ebersberg entstandene Schieflage dürfe deshalb nicht zum Aus für das Modell werden.

In Bayern sind rund 700 Mieterinnen und Mieter betroffen

Wie berichtet, hatten in Windach Betroffene des Mehrgenerationenhauses „Alter Pfarrhof“ Ende Mai einen Appell an Bürgermeister Richard Michl gerichtet und Unterschriften überreicht. Das Ziel: Politisches Eingreifen, um die Maro-Pleite zu verhindern. Die Entwicklung rund um die Maro werden auch in Penzing genau verfolgt. Dort hat sich die Gemeinde die Genossenschaft für ein ähnliches Projekt ausgesucht. Rund 700 Mieterinnen und Mieter der sozialen Genossenschaft Maro sind von der Insolvenz betroffen. 13 Wohnprojekte der Genossenschaft gibt es in Bayern: Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz oder Häuser mit Car-Sharing. Für die Projekte in Andechs und Wielenbach bei Weilheim besteht ein Baustopp.