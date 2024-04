Landkreis Landsberg

In 72 Stunden den Landkreis Landsberg ein Stückchen besser machen

Plus An einem Wochenende beteiligen sich Jugendliche im Landkreis für die „72-Stunden-Aktion“ an sozialen Projekten. Mit dabei: 65 Ministranten in Vilgertshofen.

Von Christina Böltl

Bereits zum dritten Mal fand am vergangenen Wochenende die bundesweite 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend statt. Drei Tage lang engagierten sich junge Menschen im Rahmen der Aktion unter dem Motto „Die Welt ein Stückchen besser machen“ für soziale Projekte in ihrer Nähe. Insgesamt 24 Gruppen mit 437 Teilnehmenden hatten sich im Landkreis Landsberg für die Aktion unter der Schirmherrschaft von Erzabt Wolfgang Öxler und Landrat Thomas Eichinger angemeldet.

Grillplatz, Akustikwände und vieles mehr erschaffen Jugendliche in 72 Stunden

Allein in Vilgertshofen sind am Freitagnachmittag vier Gruppen bereits schwer beschäftigt. Neben der Kirche steht Handwerker Martin Rossa mit zwei Jungen auf einer Kiesfläche und hilft ihnen Pflastersteine zu verlegen. Hier wollen die Ministranten aus Stadl innerhalb von zwei Tagen einen neuen Grillplatz für die Pfarrgemeinde bauen. Nur das Ausheben des Bodens habe wegen des Wetters schon in der Vorwoche erfolgen müssen, berichtet Rossa. Ministrant Anton Lindner gefällt die Aktion: „Das ist eine gute Erfahrung. Es macht Spaß und man sieht am Ende: Das haben wir gemacht.“

