Der Landrat wird 50: Elf Fragen zum Runden

Landrat Thomas Eichinger feiert seinen 50. Geburtstag am Mittwoch.

Plus Thomas Eichinger (CSU) ist in der zweiten Amtszeit, und es stehen viele Entscheidungen im Landkreis Landsberg an. Das Klinikum zu erhalten, ist ein großes Ziel.

Was war Ihre erste Entscheidung als Landrat?



Thomas Eichinger: Meine erste Entscheidung war es, im unmittelbaren Umfeld des Landratsbüros nichts zu verändern und alle Mitarbeiter in ihren Aufgaben zu übernehmen. Das habe ich bis heute auch nie bereut. Aber sogar die Büroausstattung habe ich unverändert übernommen und bis heute nicht gewechselt inklusive Stuhl und Schreibtisch.

Was war Ihre schwierigste Entscheidung als Landrat?



Thomas Eichinger: Am schwierigsten fand ich es, mich gegen die Fusion der Sparkasse mit Fürstenfeldbruck und Dachau zu positionieren und schließlich den Kreistag davon zu überzeugen. Alle anderen Verwaltungsräte der Sparkasse waren damals für eine Fusion, und es gab eine mehrwöchige öffentliche Kontroverse zu dem Thema. Am Ende wurde die Fusion aber mit großer Mehrheit im Kreistag abgelehnt, und unserer Sparkasse geht es heute besser denn je.

