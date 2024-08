MVV/AVV-Zusammenschluss: Was bedeutet das für den Landkreis Landsberg?

Es war ein Paukenschlag im öffentlichen Nachverkehr der Region Augsburg und München. Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) soll zum Fahrplanwechsel 2025/26 in einem Betriebsübergang mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) verschmelzen. Das hatte der Augsburger Landrat Martin Sailer, Aufsichtsratsvorsitzender des AVV, exklusiv unserer Redaktion mitgeteilt. Die Gesellschafter erhofften sich von dem größeren Verbund Vorteile für Kunden und Mitarbeitende, so Sailer. Der Landkreis Landsberg wird ab 1. Januar 2025 Mitglied des MVV. Was würde der Zusammenschluss von MVV und AVV für die Region zwischen Ammersee und Lech bedeuten?

