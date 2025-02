Vorfreude und Abschied beim Faschingsendspurt am Lechrain

Der Untermühlhauser Faschingsumzug wird damit beworben, dass er am 1. März ab 14 Uhr zum 25. Mal stattfindet. Stefan Drexl vom örtlichen Faschingsteam korrigiert jedoch im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir haben die Jahre ohne Umzug während der Coronazeit mitgezählt.“ Eigentlich handelt es sich um den 23. Umzug – den Untermühlhausener Narren sei dies verziehen. Wenn man es nicht so genau nimmt, dann wohl an Fasching. Immerhin handelt es sich um die fünfte Jahreszeit, obwohl es bekanntermaßen nur vier gibt. In Epfach laufen ebenfalls die letzten Vorbereitungen für den Umzug am Faschingsdienstag.

Von der Loveparade zum Faschingsumzug in Untermühlhausen

Vereinsvorsitzender Stefan Drexl ist von Anfang an in Untermühlhausen mit dabei. Wie hat sich der Umzug in einem Vierteljahrhundert verändert? Der Mittvierziger erinnert sich: Immer mehr Publikum und Teilnehmende konnte der Umzug im Laufe der Jahre anlocken. Ein Blick in das Zeitungsarchiv zeigt viele bunte und kreative Kostüme sowie wahnwitzige Wagenaufbauten, etwa in Form eines Drachens oder eines überdimensionalen Bierkastens – und das Wichtigste: gut gelaunte Menschen, die dem Winterblues trotzen.

Am 24. Februar 2001 wurde das erste große Faschingstreiben im Penzinger Ortsteil organisiert. Beim ersten Gaudiwurm in Untermühlhausen nahmen 20 Gruppen teil. Vor gut 800 Zuschauern gewann damals die Feuerwehr Oberbergen mit ihrem Hochwasser-Notfallwagen den ersten Preis. Auch der Name der Veranstaltung hat sich seit der Gründung verändert. So war anfangs noch von der „Loveparade“ die Rede. Um Konflikte mit der gleichnamigen Technoparade in Berlin zu vermeiden, wurde die Veranstaltung in Faschingsumzug Untermühlhausen umbenannt. Im Vergleich zu den ersten Veranstaltungen werden mittlerweile viel mehr Energie und finanzielle Mittel in die Umzugswagen gesteckt, weiß der Organisator. Einen Favoriten in all den Jahren hat Drexl nicht, doch alles mit integrierter Hebebühne und viel „Action“ sei immer wieder beeindruckend gewesen.

Wie überall hatte das Orgateam mittlerweile mit verstärkten Sicherheitsauflagen aufgrund der Terroranschläge zu kämpfen. „Wir werden die Zufahrtsstraßen dementsprechend sichern.“ Möglich machen es laut Drexl „gute Partner“, die ihre Fahrzeuge für die Sperrung von „sechs, sieben Straßen“ zur Verfügung stellen. Am Grundkonzept wird auch dieses Jahr nicht gerüttelt. „Es hat sich bewährt.“ Zum Anstoßen gibt es dafür heuer zusätzlich vegetarische Pizza und das beliebte, orangerote Sommergetränk Aperol Spritz. Die Wetteraussichten für Samstag sind hingegen weniger sonnig: Aktuell werden drei Grad Höchsttemperatur erwartet, auch Schneeregen ist möglich. Das Wetter stellt für die Orgateams jedes Jahr eine Unbekannte und einen Risikofaktor für das Gelingen des Umzugs dar, betont Drexl.

40 Gruppen sind heuer angemeldet, mehr gehen auch nicht, betont Drexl, sonst würde es zu einem Stau kommen. Fünf Faschingsgruppen stehen sogar auf der Warteliste und könnten nachrücken, falls jemand ausfällt. Dass sich die Gruppen und damit auch die Motive stark mit denen des Gaudiwurms am Lumpigen Donnerstag in Landsberg decken, hat dennoch einen Vorteil, wie Drexl erklärt: „Sollte sich dort eine Gruppe danebenbenehmen, können wir noch kurzfristig eingreifen und sie ausladen.“

Epfacher Vereinsvorsitzender dankt nach dem diesjährigen Faschingsumzug ab

Der Epfacher Faschingsumzug zeichnet sich durch viel Lokalkolorit aus. „Da legen wir auch Wert darauf, dass heimische Fußgruppen mit lokalen Themen vertreten sind“, betont Dominik Hahn von der Epfacher Faschingsgesellschaft. 24 Gruppen sind diesmal im Denklinger Ortsteil dabei. Epfach liegt in unmittelbarer Nähe zu Reichling und so wird am Dienstag auch die geplante Probegasbohrung im Nachbarort thematisiert, wie Hahn erwähnt.

Um vom ersten Faschingsumzug in Epfach zu berichten, bräuchte man Augenzeugen, die über 125 Jahre alt wären. Denn ab dem Jahr 1900 gibt es belegte Hinweise auf den Faschingszug am Faschingsdienstag. Seit rund zehn Jahren steht Hahn der Faschingsgesellschaft mit Elferrat vor. Der Epfacher ist von klein auf in verschiedenen Funktionen beim Fasching dabei, „sei es als Fahnenträger oder Musiker“. „Das ist für mich eine Herzensgeschichte“, so der 37-Jährige. Ihm sei es wichtig, dass gerade in einem kleinen Dorf wie Epfach, mit rund 600 Einwohnern, die Faschingstradition aufrechterhalten werde. Den Staffelstab möchte er dennoch abgeben, erwähnt Hahn. Der Grund: „Ich mag den Fasching wirklich sehr gerne und möchte ihn mal wieder als nicht verantwortliche Person miterleben.“ Über die Nachfolge werde bei der Generalversammlung im November entschieden, erklärt er.

Doch jetzt muss noch der diesjährige Gaudiwurm am 4. März, ab 14.11 Uhr, unter seiner Leitung über die Bühne gehen. Am Mittwoch startete der Zeltaufbau. Die verschärften Auflagen seien „ein riesiger Mehraufwand“, doch auch in Epfach können diese gemeistert werden. Hahn wird auch die Rolle des Kommentators mit Narrenkappe übernehmen. Wie jedes Jahr ist die Epfacher Faschingsgesellschaft auch mit einem Wagen vertreten – „aber das heurige Motto möchte ich vorher nicht verraten“, sagt Hahn mit einem Augenzwinkern. Das Thema beim vergangenen Umzug war „100 Jahre Walt Disney“.