Was 2025 im Landkreis Landsberg geboten ist

Auch im neuen Jahr stehen im Landkreis Landsberg einige größere Veranstaltungen an. Neben wiederkehrenden Terminen wie den Faschingsumzügen, den Kaltenberger Ritterspielen oder der Kunstnacht, werden auch größere Jubiläen gefeiert. Unsere Redaktion bietet einen Überblick über die Termine zwischen Ammersee und Lech.

Faschingsfans können sich im Februar auf den Gaudiwurm in Landsberg freuen. Der Lumpige Donnerstag fällt auf den 27. Februar.

Der große Umzug in Igling findet erst wieder 2026 statt. In Untermühlhausen veranstaltet das Faschingsteam am 1. März einen Umzug. Der Umzug in Epfach findet am Faschingsdienstag, 4. März, statt.

Nachdem es 2024 bereits viele Feste von unterschiedlichen Feuerwehren im Landkreis gegeben hatte, die ihr 150-jähriges Bestehen feierten, legt auch die Feuerwehr Erpfting am letzten Mai-Wochenende nach. Gefeiert wird der große Geburtstag an drei Abenden mit Vatertag im Festzelt, einer Party und Oldtimershow. Einen Monat später zieht die Feuerwehr Kaufering zum gleichen Anlass nach. Vom 20. bis zum 22. Juni wird in der Marktgemeinde das Jubiläum gefeiert. Im Rahmen des 150-jährigen Bestehens der Feuerwehr Rott im Juli, wird am 12. und 13. Juli in der Gemeinde das Lechgau Trachtenfest samt Trachtenumzug gefeiert, an dem an die 3000 Trachtlerinnen und Trachtler teilnehmen. Aus Anlass von 150 Jahren Feuerwehr und 125 Jahren Musikverein stehen vom 14. bis 17. August die Dettenschwanger Festtage, verbunden mit dem 51. Bezirksmusikfest im Kalender.

Zu den wichtigen Terminen des Jahres gehört auch die Landsberger Wiesn, die 2025 bereits im April stattfindet. Vom 4. bis 6. April und vom 10. bis 13. April stehen Bierzelt und Fahrgeschäfte auf der Waitzinger Wiese. Zwei Wochen später, am 26. April, steigt die mittlerweile 21. Auflage des Kneipen- und Musikfestivals Nightgroove in der Landsberger Innenstadt. Fahrzeuge stehen am 10. und 11. Mai beim Landsberger Autosalon auf der Waitzinger Wiese im Mittelpunkt.

Landsberg feiert 600 Jahre Bayertor

Die Stadt Landsberg lädt vom 3. bis zum 6. Juli dazu ein, den 600. Geburtstag des Bayertors zu feiern. Angeboten wird ein abwechslungsreiches kulturelles Programm auf zwei Bühnen mit Livemusik von verschiedenen Bands. Ebenfalls soll es einen historischen Markt mit Kunsthandwerk, Erfrischungen und vielem mehr geben. Der perfekte Anlass, vielleicht eine Gewandung anzuziehen, die man ohnehin noch vom Ruethenfest oder den Kaltenberger Ritterspielen im Schrank hat.

Das Bayertor in Landsberg wurde im Jahr 1425 erbaut.

Sommer: auf Schloss Kaltenberg wird es wie immer mittelalterlich

Ebenfalls im Juli: der Süddeutschte Töpfermarkt an der St.-Laurent-du-Var-Promenade in Landsberg. Dieser findet am 12. und 13. Juli statt und zieht viele Bummlerinnen und Bummler an. Vorher, traditionell an Christi Himmelfahrt, findet der Dießener Töpfermarkt statt. Am 29. Mai reihen sich direkt am Ammersee Produkte aus Keramikwerkstätten aus ganz Europa.

Richtig gefeiert wird im Sommer im nördlichen Landkreis etwa auf der Reggae-Night in Prittriching. Die Landjugend veranstaltet die Party am 11. und 12. Juli. Für Sound am See in Hurlach gibt es aktuell noch keinen Termin, vermutlich wird die Party aber wie die vergangenen Jahre Mitte Juli stattfinden. Im August legt die Landjugend Scheuring mit ihrer Summer Break Party nach. Die zwei Partytage locken gewöhnlich über tausend Besucher an.

Die Reggae Night in Prittriching wird von der Landjugend veranstaltet.

Der Juli steht auf Schloss Kaltenberg wie gewohnt ganz im Zeichen des Mittelalters. Die Gauklernacht wird am 11. Juli die Ritterzeit auf dem Gelände eröffnen. Nachdem 2024 Ulrich, der Starke, neue Unterstützer im Kampf gegen das Böse gefunden hat und seine geliebte Anna verlor, ist abzuwarten, wie das neue Ritterspiel im Sommer gestaltet wird und ob es eine Anschlussgeschichte an „Tag der Vergeltung“ geben wird.

„Licht und Schatten“ lautet das Motto der vierten Kreiskulturtage im Landkreis, die im kommenden Jahr vom 10. bis 25. Mai veranstaltet werden. Feierlich eröffnet wird der Kulturreigen am 9. Mai 2025 im Landsberger Stadttheater. Im Anschluss an die Kreiskulturtage finden erneut Jugendkulturtage statt (vom 24. Mai bis 1. Juni 2025). Die Idee zu dem Motto für 2025 sei in Zusammenarbeit mit Landrat Thomas Eichinger entstanden. Es sei abgeleitet von Goethes Redewendung „Wo Licht ist, ist auch Schatten“. Am 20. September findet in Landsberg die Lange Kunstnacht statt. Die Anmeldungen dazu sind von Mitte März bis Mitte Mai möglich. Zu dem Anlass verwandelt sich Landsbergs Altstadt in eine Kunstgalerie mit vielen unterschiedlichen Werken, die ausgestellt werden.