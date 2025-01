Das Gasthaus Süßbräu in Landsberg öffnet wieder

Die Spatzen pfeifen es in Landsberg bereits von den Dächern: Das Gasthaus „Süßbräu“ erwacht wieder zum Leben. Ende 2022 hörte der letzte Wirt, Johannes Matheis, auf, nun will Bojana Löser wieder frischen Wind hineinbringen. Sie ist ab 1. Februar Pächterin und Geschäftsführerin des jahrhundertealten Traditionsgasthauses, dessen Namen auf den Gastwirt und Brauer Georg Sieß zurückgeht, der es im 17. Jahrhundert betrieb. Seit 1918 sorgte die Familie Matheis dort für Gastlichkeit.

Bojana Löser (35) im Service und ihr Mann Seleh Löser (45) in der Küche sind ein eingespieltes Team mit viel Erfahrung in der Gastronomie. Bis Oktober 2024 betrieben sie über zwei Jahre das Wirtshaus „Alte Brauerei Stegen“ zusammen mit einem Partner. Als eine Stammkundin ihnen erzählte, dass das „Süßbräu“ wieder einen Pächter sucht, zögerten sie nicht lange, biete sich damit nun die Chance, endlich ihr eigenes Ding zu machen. Beide sind es gewohnt, die Ärmel hochzukrempeln. Gastronomie bedeute einen hohen zeitlichen Einsatz, weiß Bojana Löser. „Bei uns wird alles frisch zubereitet“, sagt Bojana Löser.

Gut Ding will Weile haben, ist die Devise des Kochs

Dass es gut schmeckt, dafür ist Saleh Löser zuständig. Er hat über 20 Jahre Erfahrung mit bayerischen Spezialitäten. Beim Besuch unserer Redaktion köchelten in großen Töpfen die Saucen für Rinderrouladen und Rinderbraten – gut Ding will Weile haben ist dabei die Devise des Kochs, der eher im Hintergrund agiert, während seine Frau Bojana sich auf den Kontakt mit den Gästen freut. „Sie sollen sich hier wie zu Hause fühlen und miteinander ins Gespräch kommen“, ist ihre Vorstellung von Gastlichkeit. Zu dieser trage das Ambiente des „Süßbräu“ bei: hohe Decken, Holzvertäfelung, edler Holzparkett, hölzerne Tische, Eckbänke und Stühle, alles gut beleuchtet, mit viel Licht, das durch die deckenhohen Sprossenfenster kommt. Der Blick hinaus fällt auf das Wahrzeichen von Landsberg, das Bayertor, das heuer sein 600-jähriges Bestehen feiert.

90 Plätze bietet das „Süßbräu“ innen, der Nebenraum kann abgetrennt werden, und 40 im Biergarten. Schon vor der Eröffnung gingen Buchungen für Feiern ein, freut sich Bojana Löser, die besondere Anlässe unterm Jahr mit einem besonderen kulinarischen Angebot aufgreifen will. So wird es am Valentinstag ein romantisches Vier-Gänge-Dinner geben und am Lumpigen Donnerstag öffnet das „Süßbräu“ um 9.30 Uhr seine Pforten für ein Weißwurstfrühstück.

Die Speisekarte ist inspiriert durch Tradition. Das Ehepaar Löser setzt auf bayerische Küche und setzt gleich zur Eröffnung mit der Saisonkarte „Klassiker aus Omas Küche“ einen Schwerpunkt dazu. Hier finden sich Krautwickerl ebenso wie ein gemischter Braten. Bei den Hauptgerichten stechen Entenbrust- und Doradenfilet ins Auge und natürlich dürfen auch Schnitzel, Zwiebelrostbraten und Schweinsbraten nicht fehlen. Das Süßbräu bietet künftig auch einen Mittagstisch zu etwas günstigeren Preisen an. Bei einer bayerischen Wirtschaft darf auch ein kühles Bier nicht fehlen, dieses kommt vom Augustiner und aus der Kaltenberger Brauerei.

Viel Arbeit liegt hinter Bojana und Saleh Löser: Sie investierten in eine komplett neue Küche nach modernstem Standard, auch die Theke und die Tische wurden neu beschafft. Nun freuen sich die beiden auf die Eröffnung, zu der sie sich etwas Besonderes ausgedacht haben: Wer noch alte Lieblingsrezepte aus Omas Küche kennt, kann diese bis Ende Februar per E-Mail an das „Süßbräu“ senden. Drei Gerichte werden ausgewählt. Sie kommen auf die Saisonkarte, und die Gewinner erwartet ein Essen im „Süßbräu“.