Das Landsberger Handwerk blickt auf Stärken und Ziele

Singend, klatschend und stampfend empfing der Kinder- und Jugendchor doremi, der mit seiner Leiterin Silvia Elvers den Handwerkerempfang musikalisch umrahmte, die vom Umtrunk im Foyer des Landratsamtes in den Sitzungssaal strömenden Gäste. Nach dem Einzug zum Narhalla-Marsch begeisterte die zauberhafte Tanzformation der neu gegründeten Minigarde des Landsberger Faschingsvereins alle Anwesenden. Unter ihnen begrüßte Luisa Bredschneijder, als stellvertretende Kreishandwerksmeisterin namentlich Ehrengäste, Sponsoren, zahlreiche Landkreis-Gemeindeoberhäupter, Mitglieder des Stadtrates, des Landtages, Kreishandwerksmeisterkolleginnen und Kollegen, Obermeisterinnen und Obermeister, sowie Vertreter von Handwerk mit Herz, um mit allen gemeinsam die Vielfalt und Stärke des Handwerks zu feiern.

„Handwerk war schon immer mehr als Arbeit, es ist Gemeinschaft, Tradition und Fortschritt zugleich“, so Luisa Bredschneijder, die ihrem Mann, dem dritten Bürgermeister Felix Bredschneijder zum Geburtstag gratulierte. Spontan stimmte Silvia Elvers am Keyboard ein Happy Birthday an. Bewährt souverän führte Dominic Wimmer durch das breite Programm und freute sich über die vielen Menschen, „die dieser großartigen Veranstaltung ihre Aufwartung machen“. Bei den täglich besprochenen Krisen sei „Krise“ sein persönliches Unwort des Jahres. „Doch jede Krise hat ihre Chance, man kann sie annehmen oder in eine Depression verfallen“, so Wimmer und fügte hinzu: „In 2400 Betrieben in Landkreis lernen über 600 junge Leute ein Handwerk“.

Icon Vergrößern Sitzungssaal Landratsamt: Die Minigarde der Licaria Landsberg Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Sitzungssaal Landratsamt: Die Minigarde der Licaria Landsberg Foto: Thorsten Jordan

Felix Bredschneijder, der Grüße von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl überbrachte, bezeichnete die Handwerker mit ihrem hohen Maß an Fachwissen als Rückgrat unserer Gesellschaft. „Ich trage den Handwerk-mit-Herz-Anstecker und freue mich, dass ich heute als Vertreter der Stadt als Teil der großen Handwerksfamilie hier sein darf“, so Bredschneijder. Landrat Thomas Eichinger ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen. Franz Xaver Peteranderl, der Handwerkskammerpräsident München und Oberbayern, lobte das Erscheinen der vielen Gäste aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, die damit ihre Wertschätzung zum Ausdruck brächten. „Sie sind immer da, nicht nur im Wahljahr“. Er sprach die strukturelle Wirtschaftskrise, die steigenden Arbeitslosenzahlen und die Finanzierungsprobleme für die öffentlichen Haushalte an. Die drängendsten Probleme sehe er in der überbordenden Bürokratie, der Steuer- und Abgabenpolitik, beim Fachkräftemangel und bei den Energiekosten. Er forderte die Reduzierung der bürokratischen Lasten, sowie intelligente Zuwanderungskonzepte, die den Fachkräftemangel unterstützten. Eine Unternehmenssteuerreform sei mehr als überfällig. Die Politik müsse einen Rahmen für wirtschaftliche und umweltbewusste Energiekosten schaffen. „Wenn diese vier großen Brocken aus dem Weg geräumt sind, kann die Wirtschaftslokomotive Deutschland wieder Fahrt aufnehmen“, so Peteranderl.

Icon Vergrößern 55 Jahre im Betrieb als Facility Manager ist Oskar Freudenthaler, links Luisa Bredschneijder (stv- Kreishandwerksmeisterin), rechts Moderator Dominic Wimmer und Markus Wasserle (Kreishandwerksmeister). Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen 55 Jahre im Betrieb als Facility Manager ist Oskar Freudenthaler, links Luisa Bredschneijder (stv- Kreishandwerksmeisterin), rechts Moderator Dominic Wimmer und Markus Wasserle (Kreishandwerksmeister). Foto: Thorsten Jordan

Kreishandwerksmeister Markus Wasserle ließ die beachtlichen Aktivitäten des vergangenen Jahres anhand von Zahlen und Bildern Revue passieren und gab Ausblicke auf 2025. Er bedankte sich bei den beruflichen Schulen Landsberg für die gute Zusammenarbeit. Als Botschafter des Vereins Handwerk mit Herz genieße er die gemeinsamen Unternehmungen mit vielen jungen Menschen. Zum feierlichen Ehrungs- und Auszeichnungsritual für Betriebszugehörigkeiten, Firmenjubiläen, Meisterfrau, Goldene Meisterbriefe, stellte Dominic Wimmer die Geehrten mit kleinen Anekdoten und Informationen vor. Luisa Bredschneijder, Markus Wasserle und Franz Xaver Peteranderl (Goldene Meisterbriefe) überreichten mehr als 40 Urkunden, Chroniken und kleine Fichten vor der Meistertrunk-Zeremonie. Zwei bemerkenswerte Jubiläen verdienten besonderen Applaus. Seit 55 Jahren ist Oskar Freudenthaler Facility Manager bei der Firma Hammer in Prittriching. „Solange ich gesund bin, arbeite ich“, sagte der 79-jährige. Der älteste geehrte Betrieb ist das seit 400 Jahren bestehende Landsberger Schuhhaus Pflanz. Vor dem gemeinsamen Essen nebst reichlich Gelegenheit zum Austausch, stellte Honorarkonsul Max Aschenbrenner die für Mai 2025 geplante Delegationsreise ins norwegische Trondheim mit vielen interessanten Highlights vor.

Die Ehrungen und Auszeichnungen Felix Popfinger als Jahrgangsbester der praktischen Innungsprüfung im Malerhandwerk. Die Innungssieger Pascal Rieß im Maurerhandwerk, Antonia Brehm im Bäckereihandwerk, Roman Steer im Zimmererhandwerk, Alex Leinsle im Fleischerhandwerk, Mia Echterbruch, als Meisterfotografin mit hervorragenden Leistungen bei der Meisterprüfung

Icon Vergrößern Meistertrunk: von links Fridolin Metzger, Michael Salmeri, Jakob Papperger, Johann Hammer, Günter Kern, Gabriele Meier-Albrings, Stefan Sporer, Peter Deisenhofer, Johann Schreiber, Markus Wasserle (Kreishandwerksmeister) und Luisa Bredschneijder (stv. Kreishandwerksmeisterin). Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Meistertrunk: von links Fridolin Metzger, Michael Salmeri, Jakob Papperger, Johann Hammer, Günter Kern, Gabriele Meier-Albrings, Stefan Sporer, Peter Deisenhofer, Johann Schreiber, Markus Wasserle (Kreishandwerksmeister) und Luisa Bredschneijder (stv. Kreishandwerksmeisterin). Foto: Thorsten Jordan

Betriebszugehörigkeiten: 20 Jahre: Manfred Schmid, Schreiner, Holzbau Fichtl, Hechenwang, Christoph Winkler, Maurer, Oswald Bau, Weil, Elisabeth Fendt, Fachverkäuferin für Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Fleischerei, Metzgerei Moser, Landsberg, Herbert Hanske, Sanitärinstallateur/Wasserleitungsbauer, Max Kirchmann, Windach, Alexandra Utan-Puiu, Schuhfachverkäuferin, Schuhhaus Pflanz, Landsberg

25 Jahre: Andreas Uhlemann, Werkstattleiter, Schlosserei Stefan Birkner, Schondorf, Johann Süßmair, Hammer Haustechnik, Prittriching,

30 Jahre: Maria Knoll, kaufmännische Fachwirtin, malerknoll, Hurlach,

35 Jahre: Frank Knoll, Maler- und Lackierermeister , malerknoll, Hurlach, Diana Oswald-Nigl, Bürokauffrau Oswald-Bau, Weil,

45 Jahre: Ludwig Hermann, Kraftfahrer, Ditsch Bau, Prittriching, Monika Willig, Schuhfachverkäuferin, Schuhhaus Pflanz, Landsberg, Irene Mühlberger, Bürorachkraft SHK, Hammer Haustechnik, Prittriching,

50 Jahre: Helmut Schießl, Maurermeister, F.X. Schießl, Denklingen,

55 Jahre: Oskar Freudenthaler Facility Manager, Hammer Haustechnik, Prittriching

Icon Vergrößern Goldener Meisterbrief von links Luisa Bredschneijder (stv. Kreishandwerksmeisterin), Gas-und Wasserinstallateurmeister Johann Hammer, Zimmerermeister Jakob Papperger, Metzgermeister Günter Kern, Friseurmeisterin Gabriele Meier-Albrings, Feinmechanikermeister Stefan Sporer, Friseurmeister Peter Deisenhofer, Elektroinstallateurmeister Fridolin Metzger, Zimmerermeister Johann Schreiber, Schilder- und Lichtreklameherstellermeister Michael Salmeri, Franz Xaver Peteranderl (Handwerkskammerpräsident für München und Oberbayern) und Markus Wasserle (Kreishandwerksmeister). Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Goldener Meisterbrief von links Luisa Bredschneijder (stv. Kreishandwerksmeisterin), Gas-und Wasserinstallateurmeister Johann Hammer, Zimmerermeister Jakob Papperger, Metzgermeister Günter Kern, Friseurmeisterin Gabriele Meier-Albrings, Feinmechanikermeister Stefan Sporer, Friseurmeister Peter Deisenhofer, Elektroinstallateurmeister Fridolin Metzger, Zimmerermeister Johann Schreiber, Schilder- und Lichtreklameherstellermeister Michael Salmeri, Franz Xaver Peteranderl (Handwerkskammerpräsident für München und Oberbayern) und Markus Wasserle (Kreishandwerksmeister). Foto: Thorsten Jordan

Firmenjubiläen:

25 Jahre: Irmgard Ernst, Friseurbetrieb, Heinrichshofen

30 Jahre: Reinhard und Sebastian Schuster, Holzbau Kaltenberg, Gabriele Meier-Albrings, Die Haarkünstler, Windach, Nico Falter, Falter Modern Wohnen, Utting, Stefan Birkner, Schlosserei Metallbau, Schondorf,

70 Jahre: Metzgerei Moser, Landsberg vertreten durch Tobias Resch,

90 Jahre: Zimmerei Jakob Pappberger, Utting,

400 Jahre: Schuhaus Pflanz, Landsberg, Heidi und Heinrich Pflanz

Meisterfrau: Gabriele Klotz, Schlosserei Streidl, Geltendorf

Übergabe der Goldenen Meisterbriefe:

Gabriele Meier-Albrings, Friseurmeisterin, Stefan Sporer, Feinmechanikermeister, Wolfgang Bauer, Elektromechanikermeister (krank), Günter Kern, Metzgermeister, Johann Hammer, Gas- und Wasserinstallationsmeister, Peter Deisenhofer, Friseurmeister, Jakob Papperger, Zimmerermeister, Michael Salmeri, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Fridolin Metzger, Elektroinstallationsmeister, Johann Schreiber, Zimmerermeister