536. Schuhmacherjahrtag: Tradition und Zukunft im Fokus

Auch in diesem Jahr beging die älteste Innung der Kreishandwerkerschaft diesen besonderen Tag mit einem feierlichen Gottesdienst und einer anschließenden Jahreshauptversammlung. Der Festtag begann mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg, der traditionell am Schuhmacheraltar gefeiert wurde und von Pfarrer Zeitler zelebriert wurde.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand die Jahreshauptversammlung statt. Ein wichtiger Programmpunkt der Hauptversammlung waren die Neuwahlen des Vorstands. Luisa Bredschneijder wurde einstimmig in ihrem Amt als Obermeisterin bestätigt. Auch ihr Stellvertreter Manfred Feneberg sowie Vorstandsmitglied Michael Schopf wurden wiedergewählt. Mit großem Stolz blickt die Schuhmacherinnung auf ihre lange Geschichte zurück und verbindet diese mit einem klaren Blick in die Zukunft. Die Feierlichkeiten des 536. Jahrtags unterstrichen einmal mehr die tiefe Verwurzelung des Handwerks in der Region.

