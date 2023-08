Der Landsberger Orgelsommer bietet Ruhe in hektischer Zeit

Etwas Erholung im wirbeligen Samstagstreiben bietet der Italiener Mario Ciferri bei seinem Konzert in der Stadtpfarrkirche. Er ist preisgekrönt.

Samstag Vormittag in Landsbergs Altstadt: Es ist ein schöner Tag, entsprechend lassen die vielen Menschen Hauptplatz, Ludwigstraße und Hellmairplatz wie ein Wimmelbild aussehen. Eine lange Schlange hat sich vor dem Haupteingang zur Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gebildet. Grund ist die samstägliche Matinee im Rahmen des Landsberger Orgelsommers 2023. Alle Anstehenden möchten im Kirchenschiff mit Orgelmusik ein wenig zur Ruhe kommen, dem hektischen Treiben auf den Straßen und Plätzen kurz den Rücken kehren.

Mario Ciferri überzeugt mit Bach, Liszt und Jongen

Aktuell gönnte ihnen das der Italiener Mario Ciferri mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Joseph Jongen. Der mehrfach preisgekrönte Ciferri hat die Studiengänge Orgel, Klavier, Cembalo, Orchesterdirigieren und Kirchenmusik mit Auszeichnung absolviert. Er ist unter anderem Dozent am Konservatorium seiner Geburtsstadt Fermo und künstlerischer Leiter des Orgelfestivals in Porto San Giorgio an der Adria südlich von Ancona.

Die Matinee in Landsberg eröffnete er mit Bachs Toccata und Fuge in d-moll – nein, nicht der allseits bekannten BWV 565, sondern der mit der Nummer 538, die auch „die „Dorische“ genannt wird. Diese Toccata ist weich, ineinander fließend komponiert, der barocke Bach hat sich dabei einer für seine Zeit unüblichen, aus der Antike stammenden Schreibweise bedient. Beeindruckend war hier vor allem die schnelle, ja virtuose Pedalarbeit des Organisten. Das Thema der Fuge, das Bach exakt fast bis zum Ende durchzieht und nur zum Schluss hin aufweicht, zeigt die Mathematik auf, die in vielen der Bachschen Werke wichtig ist.

Ceferri schließt beim Orgelsommer mit Jongens Sonate

Ein echter Gegenpol war die hochromantische symphonische Dichtung „Orpheus“ von Franz Liszt, die Liszts Zeitgenosse Alexander Wilhelm Gottschalg für Orgel transkribiert hat. Die musikalische Erzählung beginnt zart, mündet in eine Art choralmäßigem Aufbau. Die Musik steigert sich zu einem kräftigen Forte mit vielen Sechzehnteln und Dramatik verheißenden, dunklen Pedaltönen. Auf diesen Höhepunkt – für Orpheus ist es der Tiefpunkt – folgt eine Art musikalischer Kommunikation zwischen Orpheus und Eurydike. Mario Ceferri macht das an der Landsberger Orgel sehr hörbar, indem er Orpheus kräftig, dramatisch ob des Verlustes seiner Gattin klagen lässt. Eurydike hingegen wird sanft, traurig lamentierend musikalisch charakterisiert. Abschluss des Vormittags ist eine weitere Original-Orgelkomposition.

Der Belgier Joseph Jongen, selbst Organist, hat eine „Sonata Eroica“ geschaffen, die Ceferri gewaltig und sehr virtuos eröffnete. Es folgte ein Wechsel zu nachdenklich-träumerischen Takten. Diese Gegenüberstellungen waren ein besonderes Merkmal der Sonate. Der Organist pflegte diese mit perfekt gesetzten Kunstpausen. In der Komposition klingen bekannte Kirchenlieder an, eine einsame Flöte wird umgarnt von dunklen, erdigen Bässen. Grandios ist der Schluss, der von Mario Ceferri regelrecht zelebriert wird.

