Droht dem Landsberger Lech Atelier das Aus?

Keine guten Nachrichten für Gäste, Freunde und Unterstützer des Landsberger Lech Ateliers: Obwohl das Lech Atelier in der vergangenen Woche im Rahmen einer Stadtratssitzung fraktionsübergreifendes Lob für seine Kulturveranstaltungen erhielt, droht die Kultureinrichtung das Aus. In einer Pressemitteilung, die unsere Redaktion am späten Montagabend erreicht hat, heißt es: „Das Ordnungsamt leistet uns weiterhin erheblichen Widerstand. Seit nunmehr eineinhalb Jahren versucht es mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, unsere Arbeit zu erschweren.“

Die Liste der Hindernisse reiche von verzögerten Genehmigungsanträgen, die mal mit rechtsunwirksamen oder kaum erfüllbaren Auflagen versehen sind, bis hin zur Forderung komplexer Gutachten innerhalb weniger Tage. „All diese Auflagen, darunter immer aufwendigere Nachweise wie Standsicherheit Sonderbau oder Brandschutz Sonderbau, haben wir stets fristgerecht erbracht“, ist in der Pressemitteilung weiter zu lesen. Auch sei eine fristgerecht angezeigte Veranstaltung kurzfristig untersagt worden, weitere Veranstaltungen wurden infrage gestellt, da angeblich bauliche Nachweise fehlten. „Als es dann scheinbar keine weiteren Gutachten mehr gab, die man von uns hätte fordern können, ging es zurück auf Anfang: Eine fristgerecht angezeigte Veranstaltung wurde kurzfristig untersagt, weitere Veranstaltungen wurden infrage gestellt, da angebliche bauliche Nachweise fehlten.“

Im Dezember fand laut Pressemitteilung ein Krisengespräch in der Stadtverwaltung statt, während dem „die angeblich nie geforderten Gutachten plötzlich in der mittlerweile sehr umfangreichen Akte des Lech Ateliers auftauchten – versehen mit einem Eingangsstempel vom 13. Dezember des Vorjahres.“ Trotz der Bestätigung anwesender Experten der Stadtverwaltung über deren Gültigkeit bestritt das Ordnungsamt weiterhin, Kenntnis davon zu haben. Selbst vorgelegte E-Mail-Korrespondenz konnte die Verantwortlichen nicht dazu bewegen, sich an die Gutachten zu erinnern oder deren Erhalt einzugestehen. Die einzige Reaktion darauf war die Frage: „Sollen wir die Veranstaltung am Samstag jetzt erlauben oder nicht, da die Gutachten nun doch vorliegen?“ Dieses Verhalten hat das Maß des Vertretbaren längst überschritten.

Aufgrund der bisher guten und wertschätzenden Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und großen Teilen der Verwaltung haben sich die Macher des Lech Ateliers um Franz Hartmann, dem Vorstand des Betreibervereins „Kunst hält Wache“ auf eine baldige Lösung des Konflikts gehofft. „Doch mittlerweile stehen wir nicht nur in einem kräftezehrenden und nervenaufreibenden Konflikt, sondern werden auch wirtschaftlich gezwungen, unsere Aktivitäten einzustellen. Daher sehen wir uns nun veranlasst, die Öffentlichkeit zu informieren.“

In Landsberg sind pro Monat zwei Vergnügungsveranstaltungen pro Veranstaltungsort möglich

Laut Artikel 19 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) wird zwischen Kultur- und Vergnügungsveranstaltungen unterschieden. Diese Einstufung ist entscheidend, da in Landsberg seit 2011 pro Monat maximal zwei Vergnügungsveranstaltungen pro Veranstaltungsort genehmigt werden, erläutert Hartmann in der Pressemitteilung den Sachverhalt. Die Entscheidungskompetenz darüber liege beim Ordnungsamt. „Dieses entscheidet jedoch restriktiv und ohne zeitgemäße, fachlich fundierte Bewertungsgrundlage. Es erschwert die Genehmigung von Veranstaltungen durch sein unkooperatives Verhalten.“

Aktuell stufe das Ordnungsamt nahezu alle Veranstaltungen im Lech Atelier als Vergnügungsveranstaltungen ein, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dies betreffe nicht nur klassische Kulturveranstaltungen – selbst der kürzlich stattgefundene gesellschaftspolitische Live-Podcast zur Sinnhaftigkeit von Parteiverbotsverfahren wurde als Vergnügungsveranstaltung gewertet. „Mehrfache Bemühungen, eine transparente und nachvollziehbare Definition zwischen Kultur- und Vergnügungsveranstaltung zu etablieren, blieben bislang erfolglos. Stattdessen investiert das Ordnungsamt weiterhin Zeit und Ressourcen darin, Bilder von tanzenden Menschen bei Jam-Sessions zu sammeln, um diesen Veranstaltungen einen Vergnügungscharakter zu unterstellen.“

Nun wurde gegen Franz Hartmann ein Bußgeldverfahren eingeleitet – wegen der angeblich nicht erfolgten Anzeige einer Vergnügungsveranstaltung. „Wir sind daher gezwungen, den Großteil der geplanten Veranstaltungen für 2025 abzusagen.“

Bußgeldverfahren gegen den Vorstand des Vereins „Kultur hält Wache“ eingeleitet

Rund 70 Veranstaltungen waren geplant, darunter 62, die von der Stadt Landsberg als Kulturveranstaltungen finanziell gefördert wurden, das Blütezeit-Festival, die Theateraufführung Viva Randerscheinungen, eine große Kunstausstellung des städtischen Kinderhauses samt Live-Musik sowie einige weiter Konzert- und DJ-Abende. „Egal, welche Auswahl wir jetzt treffen – fest steht bereits, dass das Lech Atelier eine andauernde Reduzierung des Programms finanziell nur sehr kurze Zeit überleben würde. Ein Kreativzentrum mit zwei Veranstaltungen im Monat funktioniert nicht.“ Für die kommenden vier Wochen habe man sich dazu entschieden, sowohl die Jam-Session als auch das erst vor Kurzem ins Leben gerufene Rap Miteinander abzusagen. Die kommenden Konzerte finden jedoch statt.

„Wir hoffen, bald den regulären Kulturbetrieb wieder aufnehmen zu können. In erster Linie vertrauen wir darauf, dass der Landsberger Stadtrat gemeinsam mit der Verwaltung eine rechtssichere Grundlage in Form einer baurechtlichen Duldung des Lech Ateliers für Kulturveranstaltungen schafft, die eine verbindliche Definition von Kultur enthält. Sollte dies nicht geschehen, prüfen wir derzeit einen möglichen Rechtsweg.“

Um das Atelier während dieser erzwungenen Pause finanziell zu überbrücken und mögliche rechtliche Schritte zu finanzieren, braucht das Lech Atelier Unterstützung durch Spenden. „Jede Unterstützung hilft uns, künftig wieder Kultur für Landsberg zu ermöglichen. Trotz der Absage des Rap Miteinander am Donnerstag, ist das Atelier geöffnet, sodass die aktuelle Ausstellung „Crazy Cousinen“ besichtigt werden kann. Auch der Ausschank von Getränken ist an diesem Abend durch das Ordnungsamt gestattet. (AZ)