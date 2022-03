Plant Stararchitekt Daniel Libeskind ein NS-Dokuzentrum in Landsberg?

Plus Der jüdische Stararchitekt Daniel Libeskind interessiert sich für das frühere Lager Kaufering VII. Stiftungsmitglieder wollen ihn nach Landsberg einladen.

Gerade habe ihn ein Experte für Baukultur aus Dresden angerufen und ihm gratuliert, sagt Manfred Deiler. Der Präsident der Holocaust Gedenkstätte Stiftung Landsberg bezieht sich auf die Nachricht, dass der Stararchitekt Daniel Libeskind Interesse an einer Zusammenarbeit habe.