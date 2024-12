Die Firma Bachl schließt ihr Werk in Landsberg

Die Firma Bachl schließt ihr Werk in Friedheim südlich von Landsberg. Das hat das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Die bisher in Landsberg produzierten Produkte werden nach der Schließung des Kunststoffwerks durch andere Bachl-Werke übernommen. Betroffen von der Schließung sind rund 140 Mitarbeitende.

Die Entscheidung ist das Ergebnis einer Optimierung der Produktionsprozesse, die auch aufgrund der baukonjunkturellen Lage notwendig geworden ist, teilt das Unternehmen mit Sitz in Deching im Bayerischen Wald in einer Pressemeldung mit. Der Faktor, der zu dieser Entscheidung beigetragen habe, sei die belastete Baukonjunktur. Die Bauwirtschaft sehe sich derzeit mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, darunter unbeständige Rohstoffpreise und ein rückläufiges Auftragsvolumen. „Um auf diese Entwicklungen flexibel reagieren zu können und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, ist eine Anpassung der Produktionsstruktur innerhalb der Unternehmensgruppe Bachl notwendig“, heißt es in der Pressemeldung. Für Kunden habe die Verlagerung der Produktion keine Auswirkungen. Was mit den rund 140 Mitarbeitenden passiert, darüber macht das Unternehmen keine Angaben.

Bachl beschäftigt rund 2600 Mitarbeitende im In- und Ausland

Die 1926 gegründete Unternehmensgruppe zählt eigenen Angaben zufolge zu den bedeutendsten Akteuren der Bau- und Baustoffindustrie. Rund 2600 Mitarbeiter im In- und Ausland arbeiten für die Gruppe. Neben den deutschen Produktionsstandorten werden Werke und Handelsniederlassungen in Österreich, Tschechien, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien und Kroatien betrieben. Nach anfänglicher Produktion von Mauerziegeln führte ein stetiger Aufwärtstrend zu einem erweiterten Angebot von Produkten und Dienstleistungen rund um den Bau- und Modernisierungssektor. Neben dem großen Unternehmensfeld der Dämmstoff- und Kunststoffverarbeitung, sowie den Bereichen Baustoffe, Bauelemente und Betonfertigteilproduktion, ist nach wie vor der Bausektor mit den Sparten Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Zukunftshaus sowie schlüsselfertiger Industrie- und Gewerbebau eine tragende Säule der Unternehmensgruppe.

Im Jahr 2013 hatte Bachl den Standort in Landsberg von der Firma Schwenk übernommen und seitdem ausgebaut und modernisiert. Rund 140 Mitarbeitende produzierten dort Dämmstoffe, hauptsächlich für Dächer und Fassaden. Die Fläche des Standorts beträgt rund 29.000 Quadratmeter, die Produktionsfläche 16.500 Quadratmeter. Noch im Oktober 2021 war am Standort in Friedheim vorgesehen, die Produktionsanlagen um eine Robotikhalle und zusätzliche Lagerflächen zu erweitern. Zugleich sollten in zwei Gebäuden nahe dem Betriebsgelände insgesamt 32 neue Wohnungen für Beschäftigte entstehen. Das Projekt wurde seinerzeit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und dem Stadtrat bei einem Werksbesuch präsentiert.