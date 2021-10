Die Firma Bachl will in Landsberg erweitern

In Friedheim im Süden von Landsberg stellt die Firma Bachl seit 2013 Dämmtechnik für Dächer und Fassaden her. Jetzt wird mehr Platz benötigt.

Die Unternehmensgruppe Bachl will an ihrem Standort in Friedheim südlich von Landsberg ihre Produktionsanlagen um eine Robotikhalle und zusätzliche Lagerflächen erweitern. Zugleich sollen in zwei Gebäuden nahe dem Betriebsgelände insgesamt 32 neue Wohnungen für Beschäftigte entstehen. Das Projekt wurde jetzt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und dem Stadtrat bei einem Werksbesuch präsentiert.

Michael Küblbeck, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, stellte das 1926 in Röhrnbach (Bayerischer Wald) als Ziegelei gegründete Unternehmen in seiner heutigen Ausprägung vor: „Wir beschäftigen an insgesamt 29 Standorten in acht Ländern Europas rund 2800 Mitarbeitende.“ Neben den deutschen Produktionsstandorten würden Werke und Handelsniederlassungen in Österreich, Tschechien, Ungarn, Italien, Polen, Rumänien und Kroatien zur Bachl-Gruppe gehören. Dämmstoffproduktion und Kunststoffverarbeitung, die Bereiche Baustoffe, Bauelemente und Betonfertigteilherstellung sowie Dienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, schlüsselfertiger Industrie- und Gewerbebau bilden laut Küblbeck die wesentlichen Geschäftsfelder des Unternehmens.

Seit 2013 stellt die Firma Bachl in Friedheim bei Landsberg Dämmtechnik her. Foto: Thorsten Jordan

Das Dämmtechnik-Werk in Friedheim gehört zur Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. Im Jahr 2013 hatte Bachl den Standort von der Firma Schwenk übernommen und seitdem laut Pressemeldung kontinuierlich ausgebaut und modernisiert. Rund 140 Mitarbeitende produzieren dort Dämmstoffe hauptsächlich für Dächer und Fassaden. In den vergangenen Jahren sei in Friedheim fortlaufend investiert worden, unter anderem in die Sanierung der Bestandsgebäude und in den Brandschutz. Außerdem stehe Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda bei Bachl. Das Unternehmen gehört laut Pressemeldung zu den größten Recyclingspezialisten von Styropor-Dämmstoffen in Deutschland und besitzt dazu in Friedheim modernste technische Anlagen. Damit leiste man einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz, was auch der Zielsetzung der Stadt Landsberg entspreche.

Eine Halle mit 7500 Quadratmetern Fläche

Architekt Manfred Huber aus Schondorf stellte dem Stadtrat die aktuellen Erweiterungspläne vor: „Die auf der Ostseite Richtung B17 vorgesehenen Neubauten vergrößern vor allem die Lagerkapazitäten für die Dämmstoff-Blöcke.“ Entstehen sollen eine Halle mit 7500 Quadratmetern Fläche, ein Freilager (1200 Quadratmeter) und ein Fertigwarenlager (5600 Quadratmeter). In der neuen Halle werden die Dämmstoffe laut Huber automatisiert ein- und ausgelagert. Dieses Robotik-Prinzip praktiziere Bachl bereits an anderen Standorten. Es optimiere die Produktionsabläufe und die Kommissionierung der Ware. Die Architekten hätten auch das Verkehrskonzept auf dem Gelände entsprechend angepasst, um die Ladezeiten zu verkürzen.

Über die Erweiterungspläne informierte das Unternehmen die Landsberger Stadträte bei einem Werksbesuch. Foto: Firma Bachl

Ein weiteres Thema in der Diskussionsrunde mit dem Stadtrat waren die beiden Neubauten mit jeweils 16 Wohnungen unterschiedlicher Größe, die gegenüber dem Werk errichtet werden sollen. „Personal für unsere Produktion zu bekommen, ist derzeit eine Herausforderung. Wenn man neben den Arbeitsplätzen auch Wohnraum anbieten kann, fällt die Suche leichter“, sagte Geschäftsführer Küblbeck. Insgesamt biete das Erweiterungskonzept gute Voraussetzungen für die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Friedheim.

Gemeinsam mit den Kommunalpolitikerinnen und -politikern ging es anschließend noch auf einen Werksrundgang. Dort wurden die wichtigsten Produktionsschritte bei laufendem Betrieb erläutert und es ergaben sich Gelegenheiten für die Stadträte, Fragen zu stellen. Als nächster Schritt steht die Diskussion der Bachl-Pläne im Stadtrat an, was möglichst noch in diesem Jahr geschehen soll. (lt)