Frust und Ärger: Seniorenbeirat darf auch nicht ins neue Jugendzentrum

Am Dienstag dürfen die rund 6500 Seniorinnen und Senioren der Stadt Landsberg neun Vertreterinnen und Vertreter für den Seniorenbeirat wählen. Alle drei Jahre ist dies der Fall. Das neue Gremium wird danach auch zwei neue Sprecher wählen müssen. Denn Sigrid Knollmüller schied aus gesundheitlichen Gründen aus, ihre Stellvertreterin Ingrid Fackler tritt nicht mehr an. Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt sich Fackler frustriert und verärgert über die Zusammenarbeit mit der Stadt. Vor drei Jahren sei sie angetreten mit dem Ziel, eine Begegnungsstätte für Senioren zu schaffen. Doch Oberbürgermeisterin, Stadtrat und Verwaltung lehnen dies ab. Zuletzt wurde einer gemeinsamen Nutzung des neuen Jugendzentrums eine Absage erteilt.

In den vergangenen drei Jahren beklagten gewählte Mitglieder des Seniorenbeirats immer wieder, dass das Gremium „heimatlos“ sei. Der Seniorenbeirat beantragte deswegen Anfang des Jahres in einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), die gleichzeitig auch Vorsitzende des Seniorenbeirats ist, einen geeigneten, zentrumsnahen Raum zur ausschließlichen Nutzung für den Seniorenbeirat, für dessen Arbeit, Veranstaltungen und Seniorensprechstunden. Ende Januar lehnte dies der Stadtrat einstimmig ab. In der Diskussion zuvor hatten Verwaltung sowie Stadträtinnen und Stadträte ihr Unverständnis für den Antrag geäußert, während vonseiten des Seniorenbeirats fehlende Wertschätzung genannt wurde.

Am Ulrichsplatz nutzen Seniorenbeirat und Seniorenmanagement gemeinsam einen Raum

Im Juni 2023 wurde das Seniorenbüro am St.-Ulrich-Platz im Westen der Stadt eröffnet. Die dortigen Räumlichkeiten stehen dem Seniorenbeirat und dem Seniorenmanagement der Stadt zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Der Seniorenbeirat kann dort Büroarbeiten erledigen, Besprechungen und Sprechstunden abhalten, kleinere Veranstaltungen durchführen und sein Equipment lagern. Der Seniorenbeirat argumentiert, dass es keine Gemeinsamkeiten zwischen den Aufgaben des Beirats und der Seniorenmanagerin Bettina Dörr gebe. Zudem sei der Raum im Seniorenbüro für Veranstaltungen wie Yoga, Qigong, Kreistänze, Spielenachmittage oder auch Vorträge völlig ungeeignet. Für Veranstaltungen stehen dem Seniorenbeirat laut Verwaltung andere städtische Räumlichkeiten zur Verfügung, zudem sei langfristig geplant, dass der Seniorenbeirat im umgebauten Jesuitenkolleg einen weiteren Standort erhält.

Ingrid Fackler war zuletzt stellvertretende Sprecherin des Landsberger Seniorenbeirats. Foto: Stadt Landsberg

Ingrid Fackler kritisiert, sie sei in Sachen Begegnungsstätte für Senioren drei Jahre gegen eine Wand gelaufen. „Ich habe nicht erreicht, was ich erreichen wollte“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Frust und Ärger seien so groß, dass sie nicht mehr antreten möchte. Die Diskussion um die gemeinsame Nutzung des neuen Jugendzentrums habe ihr Übriges dazu beigetragen. In der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats hatte die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass eine gemeinsame Nutzung des Gebäudes förderschädlich sei. Das Zehn-Millionen-Euro-Projekt in der Lechstraße werde vom Bayerischen Jugendring mit einer Million Euro bezuschusst. Und der Fördergeber wünsche eine klare räumliche Abgrenzung. „Was sind uns unsere Senioren wert?“, fragt Ingrid Fackler. Für die Jugend werde ein neues Jugendzentrum errichtet, der Seniorenbeirat habe lediglich ein größeres Büro, das er sich mit der Seniorenmanagerin teilen müsse.

Der Landsberger Seniorenbeirat soll politischer werden

Kurt Wacker ist ebenfalls Mitglied des Seniorenbeirats. Er möchte weitermachen, ebenso wie Horst Kürschner, Sabine Zinser-Fröhlich, Monika Zintel und Heinrich Epple. In den vergangenen drei Jahren habe man gemeinsam viel erreicht. Wacker nennt die Aktion Mittagstisch, den neuen Newsletter oder die zahlreichen Ausflüge. Am Ziel einer eigenen Begegnungsstätte für Senioren wolle man festhalten. Zudem seien sich er und die vier anderen Seniorenbeiräte darin einig, dass das Gremium politischer werden soll. „Wir sind kein Unterhaltungsverein“, sagt . Es sei wichtig, dass der Seniorenbeirat in Stadtrat und Verwaltung mehr Gehör findet.

Die Seniorenbürgerversammlung der Stadt Landsberg findet am Dienstag, 8. Oktober, ab 14 Uhr in der Wandelhalle des Sportzentrums statt. Für die Wahl des Seniorenbeirats sucht die Stadt noch engagierte und tatkräftige Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre mit Wohnsitz in Landsberg oder in den Ortsteilen. Dem Seniorenbeirat gehören neun gewählte Mitglieder an, zudem die Oberbürgermeisterin als Vorsitzende sowie drei Stadträte.