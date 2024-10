Geschäftsinhaber an der Waldheimer Straße stehen vor ungewisser Zukunft

In Landsberg soll der Lebensmittelmarkt an der Waldheimer Straße abgerissen werden. An selber Stelle könnte anschließend ein Neubau entstehen, in dem auch Platz für einen Drogeriemarkt und eine Bäckerei ist. Entsprechende Pläne, die vor rund drei Monaten in einer Sitzung des Stadtrats erstmals vorgestellt wurden, haben drei Geschäftsinhaber kalt erwischt: Melanie Frei (Art of Hair), Cora Augustin (Flohquadrat) und Dietmar Kolb (PC-Spezialist) befürchten, dass sie schon bald ohne Ladenflächen dastehen könnten. Mit einer Unterschriftenaktion machen sie darauf aufmerksam. Der Eigentümer bezieht gegenüber unserer Redaktion Stellung.

