Im Kratzerkeller ist ein Erinnerungsort geplant

Auf dem Grundstück des Kratzerkellers sollen Wohnungen und ein Gastronomiebetrieb entstehen. Das Vorhaben war nun erneut Thema im Landsberger Stadtrat. Einige Mitglieder zeigten sich in der Sitzung davon überrascht, dass in dem denkmalgeschützten Gebäude auch ein zeithistorisches Atelier vorgesehen ist, das sich der Geschichte des einstigen DP-Lagers widmet.

Konkret stand ein Vorhaben- und Erschließungsplan zu dem Projekt auf der Tagesordnung. Laut Maximilian Tobisch, Referatsleiter Stadtplanung, wird dieser als Basis für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan dienen, den es zu erstellen gilt. Das zeithistorische Atelier soll sich im Erdgeschoss befinden und ein Erinnerungs-, Begegnungs- und Lernort sein. Laut Sitzungsvorlage schweben der Stadtverwaltung auf rund 120 Quadratmetern eine Dauerausstellung zur Geschichte des DP-Lagers und zur historischen Bedeutung des Kratzerkellers vor, ebenso wie ein Seminarraum, der verschiedene Möglichkeiten eröffnet. Dabei wird eine Zusammenarbeit mit dem Ghetto Fighters‘ House Museum angestrebt. Dieses zählt zu den bedeutendsten Einrichtungen der Erinnerungskultur in Israel.

Wie steht es um die Pläne für das ehemalige KZ-Außenlager Kaufering VII?

Für zumindest einige Mitglieder des Stadtrats waren die Pläne neu. „Ich wusste nicht, dass wir dort einen Gedenkort unterbringen wollen“, sagte Daniela Groß (Grüne). Sie fragte nach dem aktuellen Stand beim ehemaligen KZ-Außenlager Kaufering VII zwischen Landsberg und Erpfting – einem weiteren „sehr wichtigen Ort, an dem es um die Erinnerung geht“. Wie mehrfach berichtet, gibt es schon seit geraumer Zeit Pläne, dort einen Holocaust-Gedenkort mit einer Ausstellung und Seminarräumen zu verwirklichen. Auf diese verwies auch Stadtrat Stefan Meiser (ÖDP). Nach seinen Berechnungen würde die Stadt für das Atelier und zwei Stellplätze mit Kosten in Höhe von rund 900.000 Euro rechnen müssen. Hinzu kämen die Kosten für eine personelle Besetzung und den laufenden Unterhalt. „Diese Gelder sehe ich sinnvoller im Bereich des Lagers VII investiert, also dort, wo das Grauen stattfand und wo die Tonröhrenbauten heute noch einen Eindruck von den schrecklichen Geschehnissen vermitteln, die vor unserer Haustür passiert sind.“

Sie lehne es ab, dass zwischen bestehenden Orten und Institutionen eine Konkurrenz konstruiert werde, sagte Claudia Weißbrodt vom Landsberger Kulturbüro. Die geplante zeitgeschichtliche Dauerausstellung im Stadtmuseum soll als zentrale Anlaufstelle einen allgemeinen Überblick geben und zur weiteren Vertiefung auf andere historische Orte jener Zeitepoche verweisen. Weißbrodt betonte vor diesem Hintergrund die Bedeutung des Kratzerkellers. Der Stadtrat habe nun die Möglichkeit, diesen als Medium für die Geschichtsvermittlung zu sichern.

Geschichte sollte nicht „vom Tisch weggewischt“ werden

„Ich will, dass der Raum eingeplant wird und dass er auch kommt“, sagte Christoph Jell (UBV). „Das Leid der Menschen im Lager VII sollte und kann nicht gleichgesetzt werden mit dem Aufbruch danach.“ Auch Jonas Pioch (SPD) sprach sich für die bauplanungsrechtliche Festsetzung aus, denn: „Eigentum verpflichtet“. Geschichte sollte nicht „in leichtfertiger Art und Weise“ vom Tisch weggewischt werden. Er sei der allerletzte, der Erinnerungsarbeit infrage stelle, sagte Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte). Allerdings gab er zu bedenken: „Wir nageln uns auf diesen Raum fest.“ Weisensee vermisst eine „Rückzugsmöglichkeit“, falls die Idee doch nicht umgesetzt werden kann.

Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben- und Erschließungsplan letztlich zu (drei Gegenstimmen) und sprach sich damit auch dafür aus, im Erdgeschoss des Kratzerkellers ein zeitgeschichtliches Atelier vorzusehen. Auf dieser Grundlage soll nun der Vorentwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan erstellt werden.