Könnten im Augsburger Hof minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden?

Für den Landkreis Landsberg ist die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Asylbewerber eine Herausforderung. Denn nach der Zuweisung bleibt oft nur sehr wenig Zeit. Es werden also Räumlichkeiten gesucht, in denen entsprechende Einrichtungen oder Wohngruppen geschaffen werden können. Das Landsberger Landratsamt prüft nun, ob das Hotel Augsburger Hof in der Altstadt dazu infrage kommen könnte.

