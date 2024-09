Nach Brücken-Einsturz in Dresden: Wie sicher sind die Bauwerke im Landkreis Landsberg?

Nachdem ein Teil der Carolabrücke in Dresden in die Elbe gestürzt ist, ist in Deutschland eine Diskussion über den Zustand der Brücken entfacht worden. Auch im Landkreis Landsberg fragen sich viele Menschen, wie sicher die Bauwerke sind, die vor allem über Gewässer und Straßen führen. Unsere Redaktion hat bei der Stadt, dem Landratsamt und dem staatlichen Bauamt Weilheim nachgefragt, wie der Zustand der Brücken ist und wie sie überprüft werden.

