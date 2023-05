Landsberg/Penzing

18:30 Uhr

Der Innovationscampus Penzing-Landsberg wird zur Area 61

Das Konversionsgebiet des Fliegerhorsts in Penzing trägt künftig dem Namen Area 61.

Plus Der Zweckverband sucht einen griffigen Namen für den früheren Fliegerhorst in Penzing. Die Idee von Bürgermeister Peter Hammer stößt auf Zustimmung. Wie es zur Area 61 kommt.

Einen einfachen, differenzierten und einprägsamen Namen für das Konversionsgebiet des früheren Fliegerhorsts Penzing wünschte sich Penzings Bürgermeister Peter Hammer ( CSU). Der bisherige Name Innovationscampus Penzing-Landsberg werde dem nicht gerecht, äußerte er auf der Sitzung des Zweckverbands. Er unterbreitete dem Gremium, in dem Vertreter aus Landsberg, Penzing und dem Landratsamt sitzen, einen Vorschlag. Area 61 soll das Gebiet künftig heißen. Das sorgte für einen Lacher und einhellige Zustimmung. Hammer begründete seine Herleitung des Namens und hatte schon Werbeslogans dabei.

Peter Hammer, ehemaliger Kasernenkommandant in Penzing und Vorsitzender des Zweckverbands, verwies auf die Historie des Standortes. Auf dem Fliegerhorst war das Lufttransportgeschwader 61 stationiert. "Es war eng verbunden mit der Region", betonte der Rathauschef. Der neue Name solle zugleich aufzeigen, woher man komme und wohin man wolle. Als er seinen Vorschlag Area 61 unterbreitete, musste Verbandsmitglied Bernd Schmidt (Dorfgemeinschaft Epfenhausen) schmunzeln. "Wo sind die Aliens?", fragte er scherzhaft. Er bezog sich auf die Area 51, eine Militärbasis im US-Bundesstaat Nevada, um die sich entsprechende Verschwörungstheorien ranken. Die Basis in Nevada stehe auch für die Entwicklung von Spitzentechnologie, selbiges sei auch auf dem Fliegerhorst vorgesehen, zog der Rathauschef eine weitere Parallele.

